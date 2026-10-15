Thúc đẩy hợp tác quốc tế về viễn thông, công nghệ phục vụ đảm bảo an ninh

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp bà Rita Mokbel, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Ericsson Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao vị thế, năng lực công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu của Ericsson, một trong những tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, những năm gần đây, Ericsson đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ vai trò nhà cung cấp thiết bị viễn thông truyền thống sang phát triển các nền tảng kết nối thông minh, với 5G Advanced, trí tuệ nhân tạo và mạng tự động; nghiên cứu, phát triển 6G và mở rộng ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, y tế và hạ tầng trọng yếu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực giữa Ericsson và MobiFone trong phát triển hạ tầng mạng, cung cấp thiết bị, giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực 5G, điện toán đám mây, AI và đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh định hướng của Việt Nam trong việc tập trung phát triển mạng viễn thông thế hệ mới, xây dựng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và bảo đảm hạ tầng số an toàn, có khả năng chống chịu cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác hàng đầu như Ericsson trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các giải pháp viễn thông tiên tiến.

Khẳng định giữa hai bên còn nhiều dư địa, tiềm năng để thúc đẩy hợp tác, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ericsson chia sẻ định hướng, lộ trình phát triển công nghệ, kinh nghiệm nghiên cứu và các xu hướng mới, nhất là những công nghệ có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực an ninh; đồng thời tăng cường phối hợp với Bộ Công an trong nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các giải pháp phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của Việt Nam.

Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu gắn hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao tri thức, từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu, vận hành và làm chủ công nghệ của phía Việt Nam; đề nghị Ericsson phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu về 5G/6G, mạng thông tin trọng yếu, an ninh mạng và AI cho cán bộ Bộ Công an và các đơn vị liên quan; tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp bà Rita Mokbel, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Ericsson Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ericsson tăng cường hợp tác với Bộ Công an trong phát triển hạ tầng viễn thông an toàn, có khả năng chống chịu cao, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong các tình huống khẩn cấp, sự cố và thiên tai. Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ và khả năng chuyển giao, triển khai hệ thống thông tin di động 5G chuyên dùng phục vụ hoạt động của các lực lượng chức năng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực, địa bàn và sự kiện có yêu cầu đặc thù về an ninh, an toàn.

Bày tỏ vui mừng được làm việc với Bộ Công an Việt Nam, bà Rita Mokbel khẳng định Công ty Ericsson luôn coi trọng và quan tâm thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và viễn thông thế hệ mới tại thị trường Việt Nam.

Đồng tình với các định hướng hợp tác Bộ trưởng Lương Tam Quang đã nêu, bà Rita Mokbel cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực viễn thông, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, phát triển năng lực số… trên cơ sở tiềm năng, nhu cầu của mỗi bên, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.