Chương trình diễn ra trong 3 ngày từ 25-27/11 với sự tham gia của các nhà sản xuất, đạo diễn, chuyên gia truyền hình và đại diện các tổ chức phát thanh - truyền hình trong khu vực và quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VTV

Phát biểu tại chương trình, ông Trương Duy Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8) cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, VTV8 định hướng trở thành kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch, tập trung nâng cao chất lượng các thể loại chuyên sâu như phim tài liệu, ký sự văn hóa, chương trình trải nghiệm và các sản phẩm truyền thông theo chuẩn mực quốc tế.

Việc tham gia Hội nghị ABU CARE 13 là cơ hội để đội ngũ làm truyền hình tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên trao đổi, học hỏi tư duy kể chuyện hiện đại từ các chuyên gia quốc tế; đồng thời mở rộng hợp tác sản xuất, trao đổi bản quyền và hỗ trợ các đoàn làm phim nước ngoài tiếp cận thực địa tại Việt Nam.

ABU CARE là dự án hợp tác sản xuất phim tài liệu của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương, tạo diễn đàn để các đài truyền hình chia sẻ ý tưởng, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo, nâng cao chất lượng sản xuất và thúc đẩy hợp tác sản xuất chương trình. Điểm nhấn của chương trình là các phiên hội thảo chuyên sâu với sự tham gia của hai chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Bà Xiao Xiaowai, Giám đốc sản xuất điều hành CARE 13, đạo diễn và nhà sản xuất phim tài liệu của CGTN (Trung Quốc) phát biểu. Ảnh: VTV

Bà Xiao Xiaowai, Giám đốc sản xuất điều hành CARE 13, đạo diễn và nhà sản xuất phim tài liệu của CGTN (Trung Quốc) đã chia sẻ về định dạng phim tài liệu chuyên đề văn hóa tổng hợp, cách vận dụng ngôn ngữ điện ảnh để bảo tồn và kể chuyện về di sản văn hóa phi vật thể.

Bà Nurashikin Zaharuddin, nhà làm phim, đồng sáng lập Happy Campers Productions (Malaysia) tập trung trao đổi về nghệ thuật tìm kiếm câu chuyện có sức lan tỏa, khai thác góc nhìn con người, kinh nghiệm sản xuất thực địa và phát triển nội dung văn hóa phù hợp với nhiều nhóm khán giả, nền tảng truyền thông.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ cùng xem, phân tích và trao đổi về nhiều phim tài liệu đến từ Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. Hội nghị cũng tổ chức bình chọn, trao giải "Lựa chọn của các nhà sản xuất" (Producer's Choice) nhằm ghi nhận những tác phẩm có chất lượng và dấu ấn sáng tạo nổi bật.

Ông Aoki Kazunori, Trưởng Ban Chương trình Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) cho biết, Hội nghị trao đổi phim tài liệu CARE 13 không chỉ là dự án hợp tác sản xuất mà còn là diễn đàn để các nhà làm phim đến từ nhiều quốc gia giao lưu, trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường tình hữu nghị.

Ông Aoki Kazunori, Trưởng Ban Chương trình Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU) phát biểu. Ảnh: VTV

Thông qua sức mạnh của phim tài liệu, các tác phẩm có thể góp phần kết nối con người, thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Ông bày tỏ mong muốn các phiên thảo luận, trao đổi sẽ tạo thêm cảm hứng sáng tạo, giúp các nhà làm phim hoàn thiện ý tưởng và nâng cao chất lượng tác phẩm.

Việc lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức hội nghị có ý nghĩa thiết thực khi thành phố nằm ở vị trí thuận lợi để kết nối với hệ thống di sản văn hóa phong phú của miền Trung, trong đó có Đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn cùng nhiều giá trị di sản vật thể và phi vật thể đặc sắc.

Thông qua hội nghị và chương trình đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam hướng tới nâng cao năng lực đội ngũ làm truyền hình, thúc đẩy tư duy sáng tạo trong xây dựng các sản phẩm chuyên biệt về di sản, văn hóa, kết hợp chiều sâu tư liệu, ngôn ngữ điện ảnh và công nghệ truyền thông hiện đại.