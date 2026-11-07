Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam với Thái Lan và Singapore
Từ ngày 2 đến 5 tháng 11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thái Lan và Singapore. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy, thúc đẩy hợp tác quốc phòng thiết thực, hiệu quả, làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với hai nước.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/thuc-day-hop-tac-quoc-phong-viet-nam-voi-thai-lan-va-singapore-64827