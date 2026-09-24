Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Triều Tiên ngày càng hiệu quả, thực chất

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Ryo Chol Ung cùng các đại biểu hai đoàn. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Ryo Chol Ung, Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên đồng chủ trì.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón Thượng tướng Ryo Chol Ung.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Triều Tiên đạt được trong hơn 80 năm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Kim Jong Un, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ viện nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhân dân Triều Tiên sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đón Thượng tướng Ryo Chol Ung.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên, hợp tác quốc phòng hai nước luôn là một trong những lĩnh vực quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội hai bên quan tâm, thúc đẩy, đạt được kết quả trên một số lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; công tác Đảng, công tác chính trị; giáo dục đào tạo…

Quang cảnh hội đàm.

Trên cơ sở Ý định thư về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký năm 2025, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cho rằng, hai bên cần tập trung triển khai các lĩnh vực hợp tác: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; công tác Đảng, công tác chính trị; hợp tác quân, binh chủng; giáo dục và đào tạo; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu…

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề hai bên cùng quan tâm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; thực hiện chính sách quốc phòng “Bốn không”.

Các đại biểu tại hội đàm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Ryo Chol Ung cùng các đại biểu hai đoàn.

Về phần mình, Thượng tướng Ryo Chol Ung đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, lịch sử lâu dài giữa Việt Nam và Triều Tiên, được Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Kim Nhật Thành thiết lập và nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Thượng tướng Ryo Chol Ung bày tỏ mong muốn hội đàm sẽ là cơ hội để hai bên củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương vốn đã đạt được những kết quả tốt đẹp trong thời gian qua; mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Triều Tiên ngày càng hiệu quả, thực chất, tập trung vào các lĩnh vực quân y, công tác Đảng, công tác chính trị, thể thao quân sự, trao đổi đoàn… theo Ý định thư đã ký.