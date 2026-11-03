Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam – Thái Lan

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Ukris Boontanondha duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, ngày 3/11, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam hội đàm với Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan và thăm Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Liên quân Thái Lan, Đại tướng Ukris Boontanondha, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, chủ trì lễ đón trọng thể Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng đại diện hai bên.

Tại hội đàm, Đại tướng Ukris Boontanondha chào mừng chuyến thăm, nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động này trong việc củng cố quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được nâng cấp tháng 5/2025. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Thái Lan, đồng thời thông tin về việc triển khai các nghị quyết đại hội Đảng và chính sách đối ngoại “bốn không” của Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế tham vấn và đối thoại; tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng, tuần tra chung kết hợp tìm kiếm, cứu nạn, phòng chống di cư bất hợp pháp và tội phạm xuyên biên giới. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác giữa Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Trung tâm Gìn giữ hòa bình Thái Lan; tăng cường phối hợp giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) với Lực lượng vũ trang Thái Lan trong các lĩnh vực mô phỏng huấn luyện công nghệ cao, an ninh mạng và chuyển đổi số.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Ukris Boontanondha tại lễ đón chính thức. Ảnh: TTXVN phát

Hai đoàn cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, vấn đề Biển Đông và an ninh nguồn nước sông Mekong. Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Đại tướng Ukris Boontanondha cùng phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan đã vui vẻ nhận lời.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đến thăm, làm việc với Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan. Tại buổi tiếp Giám đốc Viện Charat Umsamrit, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Viện, đồng thời đề nghị tăng cường phối hợp với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam và Viettel trong nghiên cứu, phát triển thiết bị bay không người lái, công nghệ mô phỏng và các giải pháp kỹ thuật lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, dân sinh, cứu hộ, cứu nạn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng thông tin về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 12/2026, đồng thời hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng và Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan tham gia trưng bày sản phẩm.