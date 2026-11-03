Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá thời gian qua, cùng với sự phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, hợp tác quốc phòng song phương không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, thiết thực. Hai bên duy trì thường xuyên, hiệu quả các cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Tham vấn Sĩ quan tham mưu của ba quân chủng Hải, Lục và Không quân; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh...

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki.

Thời gian tới, trên cơ sở thống nhất định hướng triển khai các nội dung hợp tác giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tập trung triển khai các nội dung như: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, giao lưu sĩ quan trẻ; hỗ trợ trang thiết bị về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng…

Chúc mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của ngài Đại sứ, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục được thúc đẩy, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Quang cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản bên lề hội nghị ADMM+ tại Philippines vừa qua. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác thiết thực.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki trao quà lưu niệm.

Đại sứ Ito Naoki bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, được tổ chức trong tháng 12-2026 tại Hà Nội. Đại sứ tin tưởng, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới.