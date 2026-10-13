Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào ngày càng thực chất, hiệu quả

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đón Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamliang Outhakaysone - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Sáng 13/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng các thành viên đoàn. Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ sau Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Lãnh đạo cấp cao 2 Đảng, 2 Nhà nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa 2 nước, qua đó khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đón Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamliang Outhakaysone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, điều này thể hiện sự tin cậy chính trị và coi trọng cao độ, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao 2 nước trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Lào ngày càng gắn kết, thực chất, hiệu quả; góp phần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ 2 nước.

Lãnh đạo 2 nước đều khẳng định, Bộ Quốc phòng và quân đội 2 nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hiện thực hoá mục tiêu, tầm nhìn của Lãnh đạo cấp cao 2 nước về phát triển quan hệ Việt Nam-Lào trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamliang Outhakaysone hội đàm - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Đánh giá về kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ 2 nước.

Tất cả nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật như công tác tuyên truyền; công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giúp đỡ lẫn nhau...

Cùng với đó, nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng được tổ chức như: Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 6, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, Giao lưu Sĩ quan trẻ giữa 2 quân đội. Các hoạt động phong phú, lấy nhân dân làm trung tâm, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội về tình đoàn kết, thủy chung, son sắt Việt Nam-Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamliang Outhakaysone ghi sổ lưu niệm - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng 2 nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung, gồm: trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thực hiện hiệu quả các cơ chế Tham vấn-Đối thoại; hợp tác trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân;

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; hợp tác công nghiệp quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa Quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị hai bên tiếp tục coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa 2 nước, 2 quân đội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào năm 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Về phía Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc họp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung giữa quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần này là cơ hội để củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào nói chung, giữa Bộ Quốc phòng 2 nước ngày càng sâu sắc.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực, hiệu quả đã đạt được trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào thời gian qua trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác quản lý bảo vệ biên giới; tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào; quân y…

Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ 2 nước - Ảnh: chinhphu.vn/Diệu Anh

Thời gian tới, Đại tướng Khamliang Outhakaysone đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai, thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Kết thúc buổi hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước đã ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào năm 2027.