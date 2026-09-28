Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Algeria

Sáng 26/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Algeria, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có cuộc hội đàm với Đại tướng Said Chengriha, Bộ trưởng ủy nhiệm bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân quốc gia Algeria.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bắt tay các tướng lĩnh Quân đội quốc gia nhân dân Algeria. (Ảnh: Mạnh Hùng/Pv TTXVN tại Algeria)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trên nền tảng vững chắc của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, gồm trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, thông tin, tuyên truyền. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn Algeria đã cử chuyên gia sang Việt Nam giảng dạy tiếng Pháp và tiếng Arab, cũng như hỗ trợ đào tạo các học viên quân sự Việt Nam tại Algeria.

Để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng nói chung và hợp tác về công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội nói riêng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm, gồm trao đổi đoàn, nhất là tiếp xúc cấp cao; hợp tác đào tạo; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; tuyên truyền, giúp bạn bè quốc tế và nhân dân hai nước hiểu biết hơn về mối quan hệ truyền thống quý báu giữa hai nước, hai Quân đội. Đại tướng Said Chengriha khẳng định, Algeria sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Quân đội; tin tưởng chuyến thăm sẽ đạt những kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Chiều 26/9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xã giao Trung tướng Mabrouk Saba, Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị giữa hai dân tộc; thông tin về kết quả hợp tác chiến lược và thành tựu xây dựng quân đội hai nước; trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm công tác thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số, phát huy hiệu quả công nghệ để phục vụ nhiệm vụ.

Sáng 27/9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự chương trình chiếu bộ phim tài liệu “Việt Nam-Algeria tuy xa mà gần”, qua đó giới thiệu tới đông đảo lãnh đạo, quân nhân Algeria, cán bộ và cộng đồng người Việt Nam tại Algeria về quá trình hình thành, phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đồng chí giữa hai nước. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn tham quan Bảo tàng Quân đội Algeria.

Trước đó, ngày 25/9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tới dâng hoa tại Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Algeria ở thủ đô Algiers, thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria.