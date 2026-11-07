Các cuộc tiếp, hội đàm, tham quan cơ sở nghiên cứu, sản xuất và huấn luyện của nước bạn... góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Thái Lan và Singapore. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về chuyến thăm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Ukris Boontanondha, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan duyệt Đội danh dự tại lễ đón.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại sứ Phạm Việt Hùng tại buổi thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng thành viên đoàn và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương giới thiệu thành viên đoàn với Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan.

Hai đoàn Việt Nam và Thái Lan tại hội đàm ở trụ sở Bộ tư lệnh Liên quân Thái Lan.

Đại tướng Ukris Boontanondha, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan phát biểu tại hội đàm.

Các đại biểu dự buổi làm việc tại Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tìm hiểu sản phẩm tại Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tìm hiểu sản phẩm tại Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan.

Trưởng đoàn Việt Nam cùng các đại biểu nghe giới thiệu về Tập đoàn ST Engineering, Bộ Quốc phòng Singapore.

Trưởng đoàn Việt Nam cùng các đại biểu nghe giới thiệu về Tập đoàn ST Engineering, Bộ Quốc phòng Singapore.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tìm hiểu sản phẩm của Tập đoàn ST Engineering, Bộ Quốc phòng Singapore.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Phó đô đốc Aaron Beng, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore cùng các đại biểu nghe giới thiệu về Tổ hợp trường bắn đa nhiệm (MMRC).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương bắn thử súng trường bộ binh do Tập đoàn ST Engineering nghiên cứu, sản xuất tại Tổ hợp trường bắn đa nhiệm (MMRC).

Lễ đón chính thức Đại tướng Nguyễn Tân Cương tại trụ sở Bộ Quốc phòng Singapore.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Phó đô đốc Aaron Beng, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore duyệt Đội danh dự tại lễ đón.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing tiếp Đại tướng Nguyễn Tân Cương.

Quang cảnh hội đàm giữa Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Phó đô đốc Aaron Beng, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore.

Quang cảnh hội đàm giữa Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Phó đô đốc Aaron Beng, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore.

Quang cảnh hội đàm giữa Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Phó đô đốc Aaron Beng, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore.

Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 làm việc với Tư lệnh Bộ tư lệnh Không gian mạng Singapore và Giám đốc Trung tâm Thông tin và An ninh mạng ADMM (ACICE).

Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân ăn sáng làm việc với Tham mưu trưởng Hải quân Singapore.