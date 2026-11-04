Thúc đẩy hợp tác, phát triển bền vững giữa các Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam

Một góc Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng - Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam. (Ảnh: HG)

Dự hội nghị có hơn 120 đại biểu đến từ UNESCO, các tổ chức quốc tế, cơ quan Trung ương, tỉnh Quảng Trị và các địa phương, đơn vị liên quan; cùng đại diện 12 Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam

Ngày 3/11 hằng năm được UNESCO lựa chọn là Ngày Quốc tế các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của các Khu Dự trữ sinh quyển trong bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Là địa phương lần đầu tiên đăng cai tổ chức hội nghị, tỉnh Quảng Trị có dịp giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật về thiên nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa của địa phương. Trong đó, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là điểm nhấn với hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi đặc trưng, cảnh quan karst độc đáo, hệ thống hang động kỳ vĩ cùng nguồn tài nguyên sinh học phong phú.

Hội nghị tổng kết mạng lưới các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam năm 2026 tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HG)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kiều Văn Hoan, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Chương trình con người và sinh quyển (MAB) Việt Nam nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 của Việt Nam, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng tỉnh Quảng Trị, được UNESCO công nhận.

Như vậy, sau 26 năm hình thành và phát triển, mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam không ngừng mở rộng và lớn mạnh, khẳng định vị thế và vai trò ngày càng quan trọng trong việc thực hiện hài hòa 3 chức năng của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới: bảo tồn đa dạng sinh học và các giá trị văn hóa; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững; hỗ trợ nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo và phát triển năng lực.

"Đây cũng là minh chứng cho sự phong phú về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời thể hiện những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết đối với Chương trình con người và sinh quyển của UNESCO", Chủ tịch MAB Việt Nam nói.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HG)

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kiều Văn Hoan năm 2027, MAB sẽ hỗ trợ các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới trong xây dựng kế hoạch hằng năm, 5 năm và 10 năm, phù hợp với địa phương và phù hợp với Kế hoạch hành động chiến lược Hàng Châu; tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới trong việc thực hiện và đệ trình báo cáo đánh giá định kỳ; hỗ trợ kết nối với nhà tài trợ thực hiện các giải pháp cải thiện, phục hồi hệ sinh thái, chứng chỉ carbon bền vững, triển khai các mô hình sinh kế bền vững nhằm nâng cao đời sống người dân tại vùng đệm, giảm áp lực tới vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam phát biểu chào mừng tại hội nghị. (Ảnh: HG)

Đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Mạng lưới trong năm 2026; thông tin về kết quả Kỳ họp lần thứ 38 của Hội đồng Điều phối quốc tế Chương trình con người và sinh quyển (MAB-ICC) tổ chức tại Paraguay; giới thiệu nền tảng số MAB và chia sẻ kinh nghiệm phát triển mạng lưới Khu Dự trữ sinh quyển thế giới của Thái Lan, hợp tác với Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

Bên cạnh các báo cáo chuyên đề, hội nghị dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện những khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa các Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam cũng như với các đối tác quốc tế; đồng thời thảo luận, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, tăng cường kết nối giữa các khu dự trữ sinh quyển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới trong thời gian tới.

Các đại biểu tìm hiểu thông tin và các sản phẩm OCOP tiêu biểu gắn với 12 Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. (Ảnh: HG)

Trong khuôn khổ hội nghị, không gian trưng bày đã giới thiệu thông tin, hình ảnh, bản đồ, ấn phẩm và các sản phẩm OCOP tiêu biểu gắn với 12 Khu Dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam. Chương trình tham quan thực tế tại động Phong Nha và Trung tâm thông tin thám hiểm hang động Phong Nha tạo cơ hội để các đại biểu trực tiếp tìm hiểu cảnh quan thiên nhiên, giá trị địa chất và hệ thống hang động đặc sắc của Phong Nha-Kẻ Bàng.