Thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam-Canada

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng hội đàm với Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner cùng Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Canada đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Chuyến thăm của Đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Canada vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào tháng 9/2026, mở ra những cơ hội mới để hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác pháp luật và tư pháp.

Những định hướng hợp tác này không chỉ phản ánh sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương mà còn tạo nền tảng thuận lợi để các cơ quan hai nước, trong đó có hệ thống Tòa án, tăng cường hợp tác chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm. Đáng chú ý, Tuyên bố chung đã đề cập cụ thể và hoan nghênh việc tiếp tục triển khai Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada.”

Đây là một định hướng hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng của Lãnh đạo cấp cao hai nước đối với hợp tác trong lĩnh vực tư pháp. Đồng thời, đây cũng là cơ sở chính trị thuận lợi để Tòa án hai nước tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, chủ động nghiên cứu và triển khai các sáng kiến hợp tác mới, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các cam kết và định hướng lớn trong quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Canada.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao mong muốn hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và trao đổi chuyên môn giữa Tòa án hai nước; phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam-Canada” giai đoạn 2025-2030, hợp tác trao đổi kinh nghiệm về triển khai Tòa án chuyên biệt...

Chánh án Nguyễn Văn Quảng đánh giá, đây là một trong những nội dung hợp tác trọng tâm giữa Tòa án hai nước trong giai đoạn hiện nay. Việc triển khai Dự án cần tiếp tục bám sát nhu cầu thực tiễn và các ưu tiên cải cách tư pháp của Việt Nam, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động hợp tác; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về áp dụng pháp luật quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế và thông lệ tư pháp quốc tế, đặc biệt trong giải quyết các vụ việc dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài...

Về đào tạo, bồi dưỡng tư pháp, Chánh án Nguyễn Văn Quảng mong muốn tăng cường hợp tác giữa Học viện Tòa án Việt Nam và Học viện Tư pháp quốc gia Canada trong đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán và các chức danh tư pháp; tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Canada trong các lĩnh vực như hoàn thiện pháp luật, phát triển án lệ, nâng cao chất lượng xét xử, chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động của Tòa án, cũng như giải quyết các tranh chấp thương mại, đầu tư có yếu tố quốc tế. Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình cải cách và phát triển của hệ thống Tòa án Việt Nam.

Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner mong muốn Tòa án Việt Nam và Canada sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ.

Đây là thách thức chung đối với hệ thống tư pháp của các quốc gia trên thế giới, đòi hỏi sự chủ động thích ứng, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả xét xử; trong đó tăng cường phối hợp trong đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng không gian mạng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong điều tra, xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia, cùng đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền tư pháp mỗi nước./.