Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại Việt Nam - Mozambique

Cuộc gặp cũng mở ra triển vọng hợp tác đối với một số mặt hàng nông sản tiềm năng khác, góp phần tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Đại sứ quán Việt Nam và Viện Điều Mozambique. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc gặp, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn chúc mừng ông Jorge Vidigal Fole được bổ nhiệm làm Viện trưởng IAM, đồng thời bày tỏ tin tưởng ông sẽ cùng tập thể Viện tiếp tục phát huy vai trò thúc đẩy ngành điều Mozambique phát triển. Đại sứ đánh giá cao tiềm năng và những đóng góp của ngành điều đối với nền kinh tế, tạo sinh kế cho người dân và thúc đẩy xuất khẩu của quốc gia ở Đông Nam châu Phi này. Nhân dịp này, Đại sứ cũng chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc phát triển ngành điều, đặc biệt là công tác nâng cao năng lực chế biến và gia tăng giá trị sản phẩm.

Về phần mình, Viện trưởng Jorge Vidigal Fole cho biết trong năm 2025, sản lượng điều của Mozambique đạt khoảng 200.000 tấn, trong đó khối lượng đưa vào chế biến đạt khoảng 40.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 121,6 triệu USD, tăng gần 3 lần so với năm 2024. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật và thu hút đầu tư vào khâu chế biến. Mục tiêu của Mozambique là nâng cao năng lực chế biến trong nước, gia tăng giá trị sản phẩm và hướng tới mốc chế biến khoảng 482.000 tấn vào năm 2034 theo Chương trình phát triển chuỗi giá trị điều giai đoạn 2025–2034.

Bên cạnh ngành điều, ông Jorge Vidigal Fole cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực cà phê và mắc ca, thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kỹ thuật canh tác, chế biến và kết nối doanh nghiệp hai nước. Theo ông, đây là những lĩnh vực có tiềm năng bổ trợ cho nhau, mở ra cơ hội đa dạng hóa hợp tác nông nghiệp, thúc đẩy đầu tư và gia tăng giá trị nông sản của Mozambique.

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao tiềm năng hợp tác và khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại ổn định, lâu dài, cùng có lợi. Hai bên nhất trí đưa hợp tác ngành điều đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, từng bước chuyển dịch từ trao đổi thương mại nguyên liệu thô sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, đầu tư chế biến và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa IAM và Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin và kết nối các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp hai nước. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Mozambique hướng tới từng bước mở rộng hợp tác sang các mặt hàng cà phê, mắc ca và những lĩnh vực nông nghiệp tiềm năng khác, phát huy thế mạnh của mỗi bên, góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp Mozambique và thắt chặt quan hệ kinh tế - thương mại song phương.