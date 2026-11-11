Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Thụy Điển

Đoàn đã hội kiến, làm việc với lãnh đạo Đảng Dân chủ xã hội Thụy Điển, Đảng Cộng sản Thụy Điển, Chủ tịch Hội đồng thành phố Stockholm; làm việc với Đại học Stockholm và Tập đoàn Ericsson; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Thụy Điển.

Tại các cuộc làm việc, đồng chí Trịnh Văn Quyết thông tin về tình hình Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước và các đột phá chiến lược mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể của sự phát triển; mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới phục vụ lợi ích chính đáng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân là thước đo thành công của công cuộc Đổi mới.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Morgan Johansson, đại diện Đảng Dân chủ xã hội Thụy Điển.

Tại cuộc gặp ông Morgan Johansson, đại diện Đảng Dân chủ xã hội Thụy Điển, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bên đẩy mạnh giao lưu đảng, nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm quản trị quốc gia, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tăng cường hợp tác thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và y tế.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; đề cao vai trò của Liên hợp quốc, khẳng định tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Trong trao đổi với Chủ tịch Hội đồng thành phố Stockholm Olle Burell, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Stockholm tăng cường hợp tác với các đô thị của Việt Nam về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ công và phúc lợi cho người dân.

Làm việc với đại diện Đảng Cộng sản Thụy Điển, đồng chí Trịnh Văn Quyết chân thành cảm ơn những người cộng sản và các lực lượng tiến bộ Thụy Điển đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc, tăng cường trao đổi lý luận về công tác xây dựng Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đoàn đã thăm Đại học Stockholm và trao đổi về công tác nghiên cứu khoa học và tạo môi trường học thuật để các nhà nghiên cứu có thể đóng góp tích cực cho công tác dự báo và hoạch định chính sách. Hai bên cũng thảo luận về việc xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu trẻ hai nước và cấp học bổng cho các nhà khoa học Việt Nam sang nghiên cứu tại Thụy Điển...