Thúc đẩy hợp tác ngoại vụ địa phương, môi trường Việt Nam - Trung Quốc

Tọa đàm về hợp tác ngoại vụ địa phương và môi trường giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc. (Nguồn: Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa)

Đây là chương trình giao lưu lần thứ 9, với chủ đề đối ngoại địa phương và bảo vệ môi trường nhằm triển khai chương trình hợp tác thường niên giữa Bộ Ngoại giao và Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong chuyến thăm, Đoàn làm việc với lãnh đạo Khu tự trị và các thành phố Khâm Châu, Liễu Châu, Quế Lâm, Sùng Tả; thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liễu Châu, Bệnh viện Nam Khê Sơn và di tích Trường Dục Tài tại Quế Lâm; khảo sát các cơ sở về giáo dục, cảng biển, công nghiệp, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo và bảo vệ môi trường và sinh thái.

Tại các cuộc hội kiến, tọa đàm và gặp gỡ, tiếp xúc, trong không khí thân tình, hữu nghị, hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển tích cực; đặc biệt, các chuyến thăm lẫn nhau gần đây của Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt kết quả tốt đẹp, tạo tiền đề cho việc tăng cường hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Việt Nam duy trì 27 năm liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây

Tối 19/10, tại Nam Ninh, Phó Chủ tịch Khu tự trị Hoàng Nhữ Sinh tiếp và chiêu đãi đoàn. Phó Chủ tịch cho biết từ năm 2015, hàng năm Quảng Tây mời Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức đoàn công tác ngoại vụ địa phương sang thăm, trở thành kênh quan trọng trong giao lưu giữa hai bên.

Ông nhấn mạnh Việt Nam đã 27 năm liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây, và đề xuất mở rộng giao lưu hữu nghị, khuyến khích ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, sinh thái, hợp tác nông nghiệp thông minh, trí tuệ nhân tạo và giao lưu nhân dân. Tại các thành phố Khâm Châu, Liễu Châu, Quế Lâm và Sùng Tả, lãnh đạo thành phố đón tiếp thân tình, trao đổi về tiềm năng hợp tác và đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam hỗ trợ kết nối thêm với các tỉnh, thành phố của Việt Nam không chỉ các địa phương biên giới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ánh cảm ơn sự đón tiếp chu đáo; khẳng định phát triển quan hệ ổn định, bền vững với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào tháng 4/2026 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; khẳng định công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt coi trọng, thể hiện qua việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban và thành viên là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam vào tháng 6/2026; mong muốn quan hệ hợp tác kinh tế giữa các địa phương hai nước không chỉ dừng lại ở giao thương đơn thuần mà còn hướng tới liên kết kinh tế sâu rộng.

Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị các địa phương hai bên phát huy hiệu quả Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư; đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông, thí điểm cửa khẩu thông minh; tạo thuận lợi cho nông, lâm, thủy sản của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc; mở rộng hợp tác trong nông nghiệp xanh, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, khai thác các “địa chỉ đỏ” gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ của nhân dân các địa phương Trung Quốc trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước; đề nghị tiếp tục tạo thuận lợi cho học sinh Việt Nam sang học tập, tăng cường hợp tác du lịch.

Tọa đàm về hợp tác ngoại vụ địa phương và môi trường

Sáng 20/10, đồng chí Nguyễn Xuân Ánh cùng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Khu tự trị Chu Đồng, đồng chủ trì Tọa đàm về đẩy mạnh hợp tác ngoại vụ địa phương và môi trường giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây. Tham dự có đại diện Ủy ban Phát triển và Cải cách, Sở Sinh thái và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Nông thôn, Sở Văn hóa và Du lịch, Cục Dữ liệu Khu tự trị, Văn phòng Ngoại vụ thành phố Nam Ninh và đại diện bốn tỉnh của Việt Nam.

Phía Quảng Tây điểm lại kết quả hợp tác thời gian qua và nêu các đề xuất hợp tác trong thời gian tới. Về nông nghiệp, Quảng Tây đã ký ghi nhớ hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, lập cơ chế hội nghị liên hợp với các tỉnh biên giới, đang xây dựng trung tâm trung chuyển trái cây Trung Quốc - ASEAN đi qua Kênh đào Bình Lục. Về du lịch, nửa đầu năm nay lượng khách Việt Nam lưu trú tại Quảng Tây tăng 81%; Khu du lịch xuyên biên giới thác Bản Giốc - Đức Thiên đón 27.000 lượt khách trong 9 tháng; hai bên đang triển khai Năm Hợp tác du lịch Việt - Trung 2026-2027.

Về trí tuệ nhân tạo, Quảng Tây đã tổ chức 08 lớp đào tạo cho cán bộ Việt Nam, xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, và đề xuất cùng xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu AI Trung - Việt. Về môi trường, phía bạn đề nghị thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên, quan trắc chung chất lượng không khí và nước, phối hợp xử lý đốt sinh khối vùng biên giới. Văn phòng Ngoại vụ Nam Ninh cho biết năm nay là tròn 20 năm Nam Ninh kết nghĩa với Hải Phòng.

Các địa phương Việt Nam giới thiệu thế mạnh và đề xuất hợp tác với phía Quảng Tây. Tỉnh Sơn La đề nghị phía Quảng Tây cung cấp thông tin về chính sách biên mậu, quy định kiểm dịch thực vật, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm để nông sản Sơn La xuất khẩu qua các cửa khẩu; hợp tác đầu tư hạ tầng logistics nông nghiệp như sơ chế, đóng gói, kho lạnh; chia sẻ kinh nghiệm chế biến sâu trái cây, chè, cà phê, dược liệu.

Tỉnh An Giang mong doanh nghiệp Trung Quốc tham gia xử lý và tận dụng tro trấu, khoảng 1,7 triệu tấn/năm để sản xuất silicide, đồng thời hợp tác về quản lý môi trường nước, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp chất lượng cao.

Tỉnh Cà Mau đề xuất trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ nuôi nhuyễn thể, nuôi biển bằng lồng bè chịu sóng gió và chế biến sâu thủy sản; ứng dụng quan trắc tự động, cảnh báo sớm môi trường nước; ứng dụng viễn thám, GIS trong phục hồi và giám sát rừng, gắn với sinh kế như nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng.

Tỉnh Đồng Tháp đề xuất hợp tác về logistics chuỗi lạnh, kết nối thương mại điện tử, chia sẻ thông tin kiểm dịch, chuyển giao công nghệ nông nghiệp thông minh, tái chế rác thải thành năng lượng và đào tạo nhân lực.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Ánh đánh giá Tọa đàm rất thực chất, hiệu quả. Trưởng đoàn đề nghị Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Ngoại sự tỉnh Quảng Tây, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh và các địa phương định kỳ rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình triển khai các đề xuất, hợp tác, các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ (nếu có) và kiến nghị nội dung, lĩnh vực để đưa vào chương trình giao lưu của năm tiếp theo.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Khu tự trị Chu Đồng nhất trí và đề nghị hai bên trao đổi đầu mối liên lạc để triển khai những nội dung đã thống nhất.