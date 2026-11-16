Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển vật liệu tiên tiến

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc từ ngày 10-13/11/2026, ông Đỗ Nam Bình - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp đã tham dự Diễn đàn Kỹ thuật quốc tế UOU-BRIDGES 2026, đồng thời làm việc, trao đổi với các trường đại học, viện nghiên cứu của Hàn Quốc về phát triển công nghiệp vật liệu, công nghệ sản xuất tiên tiến và khả năng tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng giữa hai nước.

Trao đổi chính sách, mở rộng hợp tác

Ngày 11/11, tại Đại học Ulsan, ông Đỗ Nam Bình - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp đã tham dự và trình bày tham luận tại phiên toàn thể Diễn đàn Kỹ thuật quốc tế UOU-BRIDGES 2026 với chủ đề “Chính sách công nghiệp gần đây của Việt Nam và hợp tác với Hàn Quốc”.

Tham luận đã giới thiệu một số định hướng lớn trong chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu từng bước chuyển từ gia công, lắp ráp sang nâng cao năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các ngành công nghiệp nền tảng và công nghiệp chiến lược như vật liệu, bán dẫn, pin, phương tiện giao thông thế hệ mới và thiết bị năng lượng được xác định là những lĩnh vực Việt Nam đang quan tâm thúc đẩy trong giai đoạn tới.

Ông Đỗ Nam Bình - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp trình bày tham luận với chủ đề "Chính sách công nghiệp gần đây của Việt Nam và hợp tác với Hàn Quốc”.

Chia sẻ tại diễn đàn, đại diện Cục Công nghiệp đánh giá Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp. Trên nền tảng quan hệ đầu tư và sản xuất đã được hình thành, hai bên còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác sang nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước. Theo đó, hợp tác công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc cần hướng tới việc cùng phát triển năng lực sản xuất, tạo ra giá trị mới và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Trong chương trình công tác, ông Đỗ Nam Bình đã trao đổi chuyên môn với các giáo sư, nhà khoa học của Đại học Ulsan và Đại học Quốc gia Changwon về xu hướng phát triển công nghiệp vật liệu, đặc biệt là các loại vật liệu phục vụ bán dẫn, ô tô điện, pin, điện tử và năng lượng. Các nội dung được trao đổi gồm vật liệu chức năng, vật liệu điện tử, vật liệu gốm tiên tiến, vật liệu quản lý nhiệt cũng như công nghệ chế tạo, xử lý vật liệu phục vụ các ứng dụng công nghiệp mới.

Theo Cục Công nghiệp, hiện Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển công nghiệp vật liệu, trong đó cần xác định các nhóm vật liệu ưu tiên, định hướng nghiên cứu công nghệ, phát triển năng lực sản xuất và tăng cường liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong lựa chọn hướng nghiên cứu trọng điểm, tổ chức nghiên cứu ứng dụng và đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào sản xuất là những nội dung có giá trị tham khảo đối với Việt Nam.

Chương trình quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan hoạch định chính sách và cơ sở nghiên cứu, cùng trao đổi về phát triển công nghệ vật liệu và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Tập trung nghiên cứu, chế biến sâu và phát triển sản phẩm vật liệu giá trị cao

Bên cạnh các hoạt động trao đổi chính sách, đại diện Cục Công nghiệp đã thăm, tìm hiểu một số phòng thí nghiệm nghiên cứu vật liệu tại Hàn Quốc, qua đó tiếp cận mô hình tổ chức nghiên cứu gắn giữa nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm công nghệ và phát triển sản phẩm.

Chương trình cũng dành thời gian giới thiệu các sản phẩm kim loại được chế tạo bằng công nghệ in 3D (Metal 3D Printing), trong đó có những chi tiết có kết cấu phức tạp phục vụ cơ khí chính xác và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Một trong những nội dung được quan tâm là cách thức phát triển các phòng thí nghiệm chuyên sâu, xây dựng năng lực thử nghiệm, đánh giá đặc tính vật liệu và hình thành các nhóm nghiên cứu có khả năng giải quyết những yêu cầu công nghệ cụ thể của ngành công nghiệp. Những kinh nghiệm này có thể cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho quá trình nghiên cứu định hướng phát triển công nghiệp vật liệu và công nghệ sản xuất tiên tiến tại Việt Nam.

Tiếp đó, ngày 13/11, Phó Cục trưởng Đỗ Nam Bình có chương trình làm việc tại Viện Công nghệ Gốm và Kỹ thuật Hàn Quốc (KICET). Hai bên trao đổi về năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ vật liệu, đặc biệt là vật liệu gốm tiên tiến, vật liệu chức năng và các công nghệ liên quan đến chuỗi cung ứng vật liệu cho các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Trên cơ sở tiềm năng tài nguyên khoáng sản của Việt Nam và định hướng phát triển công nghiệp chế biến sâu, hai bên trao đổi khả năng hợp tác trong nghiên cứu công nghệ chế biến, tinh chế và phát triển các sản phẩm vật liệu có giá trị gia tăng cao.

Phó Cục trưởng Đỗ Nam Bình nhấn mạnh định hướng của Việt Nam là từng bước nâng cao năng lực chế biến sâu, phát triển sản xuất vật liệu trong nước và tham gia vào các công đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng, thay vì chủ yếu khai thác và cung cấp nguyên liệu thô.

Một số hướng hợp tác được trao đổi gồm nghiên cứu chung, chia sẻ kinh nghiệm công nghệ, triển khai các dự án thử nghiệm ở quy mô phù hợp, đào tạo nhân lực và tăng cường kết nối giữa cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp hai nước.

Thông qua các hoạt động tại Đại học Ulsan, Đại học Quốc gia Changwon và KICET, chuyến công tác góp phần mở rộng kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; đồng thời bổ sung kinh nghiệm thực tiễn phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển công nghiệp vật liệu tại Việt Nam.

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), việc thúc đẩy các chương trình hợp tác nghiên cứu có mục tiêu cụ thể, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và khả năng ứng dụng trong sản xuất được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực công nghệ, gia tăng giá trị tài nguyên và từng bước phát triển ngành công nghiệp vật liệu theo hướng hiện đại, tự chủ.