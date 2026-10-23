Thúc đẩy hợp tác nghị viện, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: Đắc Trường

Tham dự có: các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cùng các cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba sau khi được thành lập, đồng thời là dịp để các thành viên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Cuba; qua đó định hướng hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ mới. Tại cuộc gặp, Nhóm cũng giới thiệu các thành viên nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, gồm các đại biểu Quốc hội công tác tại các cơ quan của Quốc hội và đại biểu của các địa phương.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Cuba có truyền thống hữu nghị, đoàn kết và gắn bó bền chặt. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Cuba trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ, phối hợp với Cuba nhằm tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba tham dự cuộc gặp. Ảnh: Đắc Trường

Các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba tham dự cuộc gặp. Ảnh: Đắc Trường

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chúc mừng các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba nhiệm kỳ mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng Nhóm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hoạt động tích cực, đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ đánh giá cao những hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba trong việc thể hiện tinh thần đoàn kết, ủng hộ Cuba; nhấn mạnh sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam với Cuba tại các diễn đàn quốc tế là minh chứng cho tình cảm hữu nghị truyền thống, sự gắn bó giữa hai dân tộc.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Đắc Trường

Cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tại cuộc gặp. Ảnh: Đắc Trường

Cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tại cuộc gặp. Ảnh: Đắc Trường

Thông tin về tình hình Cuba, Đại sứ cho biết, Cuba đang triển khai các biện pháp chuyển đổi kinh tế và xã hội, hướng tới phát triển nền kinh tế, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế mở rộng trao đổi, hợp tác với thế giới.

Đại sứ bày tỏ mong muốn tiếp tục nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm phát triển với Việt Nam nhất là những kinh nghiệm từ quá trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội. Theo Đại sứ, hợp tác giữa hai nước thông qua kênh nghị viện có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai chính sách phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Trường

Để thúc đẩy hợp tác thực chất, Đại sứ đề nghị Đại sứ quán Cuba và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba duy trì trao đổi thông tin thường xuyên về tình hình Cuba cũng như hoạt động nghị viện của Việt Nam, Đại sứ quán Cuba sẵn sàng làm cầu nối, tăng cường kết nối, qua đó mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Cảm ơn Đại sứ và các cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba Vũ Hải Hà bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các hoạt động đã trao đổi, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Cuba trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Trường

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba khẳng định, Việt Nam luôn tin tưởng Cuba sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn sát cánh, ủng hộ Cuba. Qua đó, tiếp tục khẳng định ý nghĩa và vai trò của ngoại giao nghị viện trong việc củng cố nền tảng hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.