Thúc đẩy hợp tác nghị viện với Lào và Campuchia thực chất, hiệu quả

Quang cảnh cuộc gặp đoàn Quốc hội Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác nghị viện thực chất, hiệu quả, góp phần tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào; rà soát, cập nhật Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký tháng 5/2022 để xem xét ký trong năm 2027. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF).

Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap, hai bên nhất trí duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, cả song phương và bên lề các diễn đàn đa phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại AIPA, IPU, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; sớm ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội giai đoạn mới. Hai bên cũng thảo luận việc thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó có hợp tác quốc phòng-an ninh, phối hợp chặt chẽ phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là buôn bán ma túy, buôn người, lừa đảo trực tuyến; sớm thống nhất đề án cơ chế hợp tác kinh tế mới nhằm liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia.