Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam - Trung Quốc đi vào thực chất

Hôm nay, 11-10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Nhân đại toàn quốc Trung Quốc). Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ góp phần tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước thông qua đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện.

Cơ chế hợp tác liên nghị viện cao nhất

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm là sự kiện đối ngoại rất quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11 đến 15-10.

Trọng tâm của chuyến thăm sẽ là phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, một cơ chế mới được thiết lập năm 2024, cũng là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên thiết lập rất ít với các quốc gia khác trên thế giới.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, phiên họp là một hoạt động thực chất, tạo cơ hội cho cơ quan lập pháp hai bên cùng chia sẻ và cụ thể hóa những định hướng để tăng cường phối hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa hai nước. Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng giám sát và đôn đốc việc triển khai các nhận thức chung, thỏa thuận cấp cao và các cấp mà hai nước đã đạt được, đặc biệt là trong chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4 vừa qua.

Kỳ vọng lớn vào chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình bày tỏ tin tưởng, thông qua phiên họp lần thứ hai, hai bên sẽ rà soát kết quả triển khai các nội dung đã thống nhất, xác định những trọng tâm hợp tác trong giai đoạn tới; tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển.

Phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Ảnh: TTXVN

Mở rộng kết nối chiến lược, đẩy mạnh hợp tác

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch được coi là điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Đến nay, Việt Nam có 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, 2 năm liên tiếp (năm 2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng có 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục xu thế tăng trưởng. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 31,5%.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, trong quá trình trao đổi chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai bên đã xác định những nội dung thực chất trong các lĩnh vực như: tăng cường kết nối chiến lược về giao thông, kết nối cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu kinh tế qua biên giới, tăng cường quản trị đô thị, tăng cường nền tảng xã hội, nền tảng nhân dân và chia sẻ những kinh nghiệm và cơ hội hợp tác trong khoa học công nghệ.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhận định, Trung Quốc là quốc gia có trình độ phát triển hàng đầu trên các lĩnh vực này, có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển, cũng như giúp hai bên tăng cường hiểu biết, từ đó tạo thuận lợi cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như các lĩnh vực hợp tác mới về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đô thị thông minh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tại cuộc chiêu đãi nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Trung Quốc mới đây tại Hà Nội, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Vương Quần cũng chia sẻ, Trung Quốc sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam, không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước. Với sự hợp tác chất lượng cao, cùng có lợi, hai nước chung tay viết nên chương mới trong công cuộc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục phát huy vai trò của hai cơ quan lập pháp trong tạo dựng hành lang pháp lý và giám sát việc triển khai các thỏa thuận, dự án hợp tác thực chất giữa hai nước. Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cũng sẽ giúp hai bên kịp thời nhận diện và hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, pháp luật, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, nhất là trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

- Trong 7 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương đạt 184,2 tỷ USD (tăng 35,1%), trong đó Việt Nam xuất khẩu hơn 45,6 tỷ USD (tăng 30,9%), nhập khẩu 138,6 tỷ USD (tăng 36%); Việt Nam nhập siêu khoảng 93 tỷ USD (tăng 39,6%). - Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 849 dự án, chiếm 35% tổng số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp mới tại Việt Nam. Lũy kế đến cuối tháng 7-2026, Trung Quốc có hơn 7.000 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 37 tỷ USD, đứng thứ 6/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. - Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 3,54 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng hơn 100% so với cùng kỳ, chiếm hơn 22% tổng lượng khách quốc tế, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.