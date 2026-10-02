Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam - Mexico đi vào thực chất

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Văn phòng Quốc hội Việt Nam và đại diện lãnh đạo Thượng viện Mexico. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chuyến công tác nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa cơ quan lập pháp hai nước trong tổ chức và vận hành hoạt động của Quốc hội, nâng cao năng lực bộ máy tham mưu - phục vụ Quốc hội, công tác tổ chức, điều hành các phiên họp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chuyển đổi số.

Tiếp đoàn tại trụ sở Hạ viện Mexico, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mexico - Việt Nam, Hạ nghị sĩ Ana Karina Rojo Pimentel, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Hạ viện Mexico, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm là bước hiện thực hóa chương trình nghị sự giữa hai Quốc hội, góp phần thúc đẩy ngoại giao nghị viện đi vào thực chất.

Tại cuộc gặp, bà Ana Karina Rojo Pimentel cũng đã giới thiệu với đoàn công tác Văn phòng Quốc hội Việt Nam về cơ cấu tổ chức của Hạ viện, phương thức tổ chức và điều hành các phiên họp, qua đó chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của cơ quan lập pháp Mexico.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Phạm Đình Toản tặng quà cho Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mexico - Việt Nam Ana Karina Rojo Pimentel. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi đó, làm việc với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico Pedro Vázquez González, hai bên trao đổi về hoạt động đối ngoại nghị viện và khả năng tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Tại buổi làm việc, Thư ký Kỹ thuật Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Gonzalo Badillo giới thiệu về cơ chế tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại nghị viện tại Hạ viện Mexico.

Phát biểu tại các cuộc làm việc, ông Phạm Đình Toản cho biết chuyến công tác nhằm nghiên cứu, tìm hiểu mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Quốc hội Mexico, qua đó trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn có thể tham khảo trong quá trình nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội Việt Nam.

Tại Hạ viện Mexico, đoàn đã thăm quan trụ sở của cơ quan này, đồng thời dự trực tiếp phiên họp toàn thể, qua đó tìm hiểu thực tế phương thức tổ chức, điều hành hoạt động nghị trường.

Đoàn công tác chụp ảnh chung cùng đại diện lãnh đạo Thượng viện Mexico. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đến thăm, làm việc tại Thượng viện Mexico và tham quan, khảo sát trụ sở cơ quan này. Tại cuộc làm việc với bà Yeidckol Polevnsky, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại châu Á - Thái Bình Dương của Thượng viện, hai bên trao đổi về hoạt động của Quốc hội Mexico, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Thượng viện và công tác hỗ trợ hoạt động đối ngoại nghị viện.

Hai bên nhất trí việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm ở cấp chuyên môn sẽ góp phần củng cố hiểu biết lẫn nhau, đồng thời tạo thêm nền tảng cho hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Mexico.

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản cảm ơn phía Mexico đã dành thời gian trao đổi chuyên sâu với đoàn, đồng thời đánh giá cao những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ về tổ chức bộ máy, quy trình phục vụ các phiên họp, quản lý thông tin, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ số.

Bà Yeidckol Polevnsky đánh giá chuyến công tác là cơ hội để các cơ quan nghị viện hai nước tăng cường trao đổi chuyên môn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của bộ máy tham mưu, phục vụ trong việc bảo đảm hoạt động hiệu quả của Quốc hội.

Đoàn công tác dâng hoa tại Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự do các dân tộc tại trung tâm thủ đô Mexico City. Ảnh: Phi Hùng/PV TTXVN tại Mexico

Trước đó, đoàn công tác đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico, dâng hoa tại Khuôn viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên Tự do cho các dân tộc tại trung tâm thủ đô Mexico City. Được xây dựng từ năm 2009, phỏng theo tấm ảnh do nghệ sỹ Đinh Đăng Định chụp khi Người ngồi làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Mexico.