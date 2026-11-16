Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam – Chile đi vào chiều sâu và hiệu quả

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn nhiệt liệt chào mừng Đoàn Thượng nghị sĩ Chile thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Nhấn mạnh tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của nhân dân Chile dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc phát triển hiện nay, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Minh Sơn khẳng định, dù cách xa về địa lý, hai nước luôn tích cực tìm kiếm, thúc đẩy các hình thức giao lưu, hợp tác phù hợp, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Chile trong tổng thể chính sách đối ngoại với các nước khu vực Mỹ Latinh. Hai bên thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và cơ chế hợp tác liên khu vực.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Chile Nguyễn Minh Sơn và các đại biểu

Về hợp tác kinh tế, thương mại, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh, Chile là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương với Việt Nam. Hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Chile Nguyễn Minh Sơn và các đại biểu

Chile hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong khối ASEAN. Kinh tế - thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hai nước còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như: khai khoáng, chuyển đổi xanh, kinh tế số và kết nối doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao...

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Chile Nguyễn Minh Sơn tiếp Đoàn Thượng nghị sĩ Chile

Thượng nghị sĩ Ximena Ordenes khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Thượng nghị sĩ Chile lần này nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Trưởng đoàn Thượng nghị sĩ Chile Ximena Ordenes phát biểu tại buổi tiếp

Chia sẻ về kết quả Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Chile vừa diễn ra, Thượng nghị sĩ Ximena Ordenes cho biết, Đoàn nhận thấy nhiều sản phẩm đang được quan tâm và tiêu thụ tại hai thị trường. Đây cũng là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới; mong muốn Nhóm nghị sĩ hữu nghị Chile - Việt Nam tiếp tục có các cuộc trao đổi, làm việc và thúc đẩy cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước nói riêng và thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói chung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn đề nghị hai Nhóm tăng cường tiếp xúc, giao lưu với các hình thức đa dạng, linh hoạt, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển của mỗi nước.

Đồng thời, thúc đẩy thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện Chile - thỏa thuận hợp tác đầu tiên của Quốc hội Việt Nam với một quốc gia Nam Mỹ; phát huy vai trò của hai Nhóm trong giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên; hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước sinh sống, học tập, đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước, qua đó góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Chile ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Minh Sơn tin tưởng các Thượng nghị sĩ Chile sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển bền chặt của quan hệ hai nước, hai Quốc hội; đồng thời gửi lời mời Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Chile - Việt Nam của Thượng viện và Hạ viện Chile sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.