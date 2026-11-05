Thúc đẩy hợp tác nghị viện Việt Nam - Belarus ngày càng thực chất, hiệu quả

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà chủ trì các hoạt động.

Tham dự tại Nhà Quốc hội có các thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus; Đại sứ Uladzimir Baravikou, đại diện Đại sứ quán Belarus, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Chủ tịch Nhóm NSHN Việt Nam - Belarus Nguyễn Ngọc Hà phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Tại điểm cầu Belarus có Ủy viên Ủy ban Thường vụ Hạ viện về các vấn đề quốc tế, Trưởng Nhóm công tác về hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Quốc hội Belarus Oleg Viktorovich Dyachenko cùng các thành viên Nhóm công tác; Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus.

Thành viên Nhóm NSHN Việt Nam - Belarus tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Tại cuộc gặp mặt của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus, Chủ tịch Nhóm Nguyễn Ngọc Hà giới thiệu thành phần Nhóm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, trao đổi về phương hướng hoạt động, nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của Nhóm trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Trong cuộc làm việc với Đại sứ Belarus tại Việt Nam, hai bên trao đổi về tình hình hợp tác nghị viện song phương và phương hướng phối hợp giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus với Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thành viên Nhóm NSHN Việt Nam - Belarus tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Belarus tiếp tục được củng cố và phát triển, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 5/2025. Trên nền tảng đó, hợp tác nghị viện ngày càng có vai trò quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực.

Tham tán Công sứ Belarus tại Việt Nam Kiryl Kamyshau tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Tại cuộc họp trực tuyến, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Ngọc Hà và Trưởng Nhóm công tác của Quốc hội Belarus Oleg Viktorovich Dyachenko trao đổi về tình hình hợp tác giữa Quốc hội hai nước, phương hướng tăng cường hợp tác nghị viện và kế hoạch trao đổi đoàn trong giai đoạn 2026 - 2027.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Hai bên tập trung thảo luận các biện pháp duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa hai Nhóm; thúc đẩy trao đổi đoàn nghị viện các cấp; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và các lĩnh vực cùng quan tâm; phát huy vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương.

Cuộc họp cũng dành thời gian trao đổi về khả năng cập nhật Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Belarus ký năm 2009, nhằm đáp ứng yêu cầu hợp tác trong tình hình mới, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Hai Nhóm cũng trao đổi về việc duy trì các đầu mối liên hệ, phối hợp triển khai những hoạt động hợp tác phù hợp và nghiên cứu thời điểm, hình thức tổ chức cuộc họp tiếp theo.

Hoạt động lần này tiếp nối những kết quả hợp tác tích cực giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, trong đó có cuộc họp trực tuyến giữa hai Nhóm tháng 12/2024, chuyến thăm Belarus của Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus tháng 10/2025 và các hoạt động trao đổi nghị viện gần đây.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Thắng

Thông qua các hoạt động, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Belarus.