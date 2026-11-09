Thúc đẩy hợp tác nghị viện, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Czech

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chào mừng Đại sứ Lukáš Kaucký đến thăm Nhà Quốc hội nhân dịp Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Đại Thắng đánh giá cao những nỗ lực tích cực của Đại sứ trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Czech kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Czech Nguyễn Đại Thắng phát biểu tại cuộc tiếp

Thông tin về việc Quốc hội Việt Nam khóa XVI vừa thành lập các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong nhiệm kỳ mới, trong đó có Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Czech, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Đại Thắng nhấn mạnh, đây là kênh hợp tác quan trọng để nghị sĩ hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác song phương.

Khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm, sự ủng hộ quý báu của nhân dân Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Czech ngày nay trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Đại Thắng đánh giá quan hệ hai nước ngày càng được củng cố trên nền tảng hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Czech Nguyễn Đại Thắng và các đại biểu tại cuộc tiếp

Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Czech lên Đối tác Chiến lược năm 2025 là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực. Theo Phó Chủ nhiệm Nguyễn Đại Thắng, hai bên cần tiếp tục cụ thể hóa các cam kết chính trị thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực.

Về kinh tế, Czech hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 2,3 tỷ USD, tăng 15% so với năm trước; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt 2,4 tỷ USD. Những kết quả này cho thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nền kinh tế còn lớn, đặc biệt trong đa dạng hóa thị trường và kết nối doanh nghiệp.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Czech Nguyễn Đại Thắng, Đại sứ Lukáš Kaucký đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp trong quá trình chuẩn bị chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Cộng hòa Czech.

Đại sứ Lukáš Kaucký phát biểu tại cuộc tiếp

Chia sẻ kinh nghiệm từng công tác tại Quốc hội Czech, Đại sứ nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nghị viện trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Theo Đại sứ, hoạt động trao đổi trực tiếp giữa các nghị sĩ và nhà ngoại giao góp phần xây dựng quan hệ gần gũi, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Lukáš Kaucký cũng nhấn mạnh những gắn kết lịch sử và giao lưu nhân dân là nền tảng đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Czech. Năm 2026 đánh dấu 70 năm nhóm thiếu sinh quân Việt Nam đầu tiên sang Tiệp Khắc học tập. Trong những thập niên 1960-1970, nhiều công dân Việt Nam tiếp tục sang Tiệp Khắc học tập, làm việc, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Lukáš Kaucký và các đại biểu tại cuộc tiếp

Hiện cộng đồng gần 100.000 người Việt Nam tại Czech là cộng đồng người nước ngoài lớn nhất tại quốc gia này. Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt là bộ phận không thể tách rời của xã hội Czech, đồng thời là cầu nối quan trọng trong giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp và phát triển quan hệ song phương.

Đại sứ cho biết Cộng hòa Czech đặc biệt coi trọng thị trường Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Czech quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Việc thiết lập đường bay thẳng giữa Praha và Việt Nam từ ngày 10/10 được kỳ vọng tạo thuận lợi cho đi lại, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác kinh tế.

Đại sứ Lukáš Kaucký bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam và các cơ quan hữu quan đối với hoạt động của Đại sứ quán cũng như các chương trình hợp tác giữa hai nước.

Tăng cường hợp tác nghị viện, kết nối doanh nghiệp hai nước

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Đại Thắng đề nghị hai bên phối hợp chuẩn bị và triển khai tốt chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Cộng hòa Czech; tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa hai Quốc hội, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát và thực thi pháp luật.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Czech Nguyễn Đại Thắng tặng quà lưu niệm Đại sứ Cộng hòa Czech tại Việt Nam Lukáš Kaucký

Cùng với đó, hai bên cần đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, diễn đàn doanh nghiệp và kết nối đầu tư.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Đại Thắng khẳng định Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Czech đầu tư, kinh doanh lâu dài, chất lượng cao tại Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực Czech có thế mạnh và Việt Nam ưu tiên phát triển như năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thiết bị y tế, chế biến thực phẩm và môi trường.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Hai bên cần tăng cường tiếp xúc bên lề các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như đối với những vấn đề cùng quan tâm.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Đại Thắng bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị và nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Czech và hợp tác giữa hai Quốc hội sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.