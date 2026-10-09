Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Tại buổi làm việc, Đại sứ Bùi Lê Thái chúc mừng ông Márton Hajdu trên cương vị là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary; đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Hungary, trong đó hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng, có nhiều nét đặc biệt. Quốc hội hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác từ năm 2008, ký lại vào năm 2022 và đến nay đã tổ chức 5 cuộc tọa đàm trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh Quốc hội hai nước đều bước vào nhiệm kỳ mới, Đại sứ Bùi Lê Thái đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

Chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Chủ tịch Quốc hội Hungary thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp, Đại sứ Bùi Lê Thái đồng thời đề nghị, Quốc hội Hungary sớm thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hungary-Việt Nam, tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP).

Cùng với đó, Đại sứ Bùi Lê Thái đề nghị Hungary tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD; sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế; tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu hai nước trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ các nước ASEAN và ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa hai nước, Đại sứ Bùi Lê Thái bày tỏ mong muốn, phía Hungary tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội sở tại; quan tâm tạo thuận lợi hơn nữa về thị thực, du lịch và giao lưu nhân dân. “Việt Nam hiện đang miễn thị thực du lịch lên đến 45 ngày cho công dân Hungary, qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa hai nước”, Đại sứ nhấn mạnh.

Trao đổi với các Đại sứ ASEAN, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary Márton Hajdu nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và châu Âu có nhiều thay đổi sâu sắc, việc tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia cùng đề cao trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, thương mại tự do và các giá trị nhân văn có ý nghĩa ngày càng quan trọng.

Ông Márton Hajdu đánh giá cao những đề xuất hợp tác của các Đại sứ ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng xanh, an ninh lương thực, quản lý nguồn nước thông minh, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Liên quan vấn đề thị thực, ông Márton Hajdu chia sẻ những khó khăn mà công dân các nước gặp phải, đồng thời cho biết Hungary thực hiện chính sách thị thực trong khuôn khổ các quy định chung của EU và Schengen.

Đại sứ các nước ASEAN trao đổi với ông István Medvecski, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Ông Márton Hajdu bày tỏ quan tâm đặc biệt đến hợp tác nghị viện thông qua việc tăng cường các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, đào tạo cán bộ và hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách của Quốc hội Hungary với nghị viện các nước ASEAN. Ông thông báo, Quốc hội Hungary đang hoàn tất việc thành lập các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với các nước, trong đó có Việt Nam.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng, thể hiện sự quan tâm của Quốc hội Hungary và các nước ASEAN đối với việc tăng cường hợp tác nghị viện, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Hungary với ASEAN nói chung và quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

* Trước đó, các Đại sứ ASEAN tại Hungary đã có buổi ăn trưa làm việc với ông István Medvecski, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hungary, nhằm trao đổi về tình hình và các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Hungary với các nước ASEAN.

Ông István Medvecski, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hungary (đứng giữa) chụp ảnh kỷ niệm với Đại sứ các nước ASEAN. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Tại buổi làm việc, Đại sứ Bùi Lê Thái đề nghị Bộ Ngoại giao Hungary tiếp tục quan tâm, phối hợp đôn đốc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới, sáng tạo và giáo dục-đào tạo; sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Hungary.

Đại sứ cũng cho biết, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho cuộc Tham vấn chính trị giữa lãnh đạo Bộ Ngoại giao hai nước, coi đây là dịp quan trọng để hai bên rà soát tình hình hợp tác, trao đổi các biện pháp và xác định những ưu tiên nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary trong thời gian tới.