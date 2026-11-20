Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, ngày 20-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; khẳng định Chính phủ hai nước đã tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được, nhất là trong chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Azerbaijan tháng 5-2025.

Tổng thống Ilham Aliyev khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Azerbaijan tại khu vực Đông Nam Á; mong muốn phát triển hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược đã được thiết lập; nhấn mạnh Azerbaijan sẵn sàng tạo các điều kiện thuận lợi để hai bên không ngừng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, ngày 20-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về hợp tác chính trị - ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhấn mạnh ý nghĩa của việc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2027, và nhất trí cần phối hợp tổ chức các hoạt động phong phú nhân sự kiện này.

Hai bên đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế thời gian qua, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin tại châu Á (CICA)…

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc hội kiến ngày 20-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hai bên nhất trí cho rằng năng lượng - dầu khí là thế mạnh vượt trội và có nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp dầu khí hai bên tích cực triển khai các dự án cụ thể tại mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổng thống Ilham Aliyev ủng hộ hai bên tiếp nối truyền thống hợp tác tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều thập kỷ qua, thúc đẩy các dự án hợp tác mới có tính khả thi trong thăm dò, khai thác và chế biến, cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dầu khí.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại cuộc hội kiến ngày 20-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, hai bên nhấn mạnh tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò điều phối của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, toàn diện trong các lĩnh vực cùng quan tâm như công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo…; đẩy mạnh thông tin, xúc tiến thương mại, kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của mỗi bên xúc tiến đầu tư; tăng cường hợp tác trong việc xây dựng mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, động vật… nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh tế - thương mại song phương.

Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối vận tải đường sắt liên tuyến giữa Việt Nam và Azerbaijan qua Trung Á và hành lang vận tải, logistics xuyên biển Caspi nhằm góp phần tăng cường trao đổi thương mại, liên kết khu vực và khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác, qua đó mang lại lợi ích cụ thể cho cả hai nước.

* Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhấn mạnh vai trò của hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai Quốc hội tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Quốc hội hai nước cần phát huy vai trò của các cơ quan lập pháp và giám sát tối cao trong hoàn thiện hành lang pháp lý, giám sát, đôn đốc và tạo thuận lợi cho hai Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp hai nước triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao; mở rộng các chương trình, dự án hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Azerbaijan thúc đẩy quan hệ với ASEAN, Đại hội đồng Liên minh nghị viện các nước ASEAN (AIPA) và các nước Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, ngày 20-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đề nghị hai bên duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, đẩy mạnh trao đổi và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Azerbaijan Mới, giữa Quốc hội hai nước.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác nghị viện, giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi cho việc đi lại, hợp tác giữa công dân và doanh nghiệp hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển.