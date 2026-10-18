Thúc đẩy hợp tác, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Sĩ

Thương mại, đầu tư Thụy Sĩ - Việt Nam ghi nhận kết quả tích cực

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam Hà Nội 2026 (Swiss - Viet Economic Forum 2026 - SVEF 2026), Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Guy Parmelin bày tỏ vui mừng khi tham dự sự kiện. Ông đồng thời đánh giá cao sự hiện diện đông đảo của đại diện các cơ quan Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Theo ông Guy Parmelin, sự tham gia của đại diện Thụy Sĩ và Việt Nam tại diễn đàn là thông điệp mạnh mẽ, phản ánh tầm quan trọng của quan hệ kinh tế song phương, cũng như quyết tâm chung trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ này.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Guy Parmelin phát biểu tại sự kiện.

Năm 2026 đánh dấu 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thụy Sĩ - Việt Nam. Trong hơn nửa thế kỷ qua, hai nước đã xây dựng quan hệ đối tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, lòng tin và sự hội tụ ngày càng lớn về lợi ích. Từ nền tảng ngoại giao, quan hệ hai nước từng bước phát triển thành quan hệ đối tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tổng thống Guy Parmelin nhấn mạnh, dù cách xa nhau về địa lý, Thụy Sĩ và Việt Nam ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn về kinh tế. Trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn, quan hệ hợp tác giữa hai nước càng có ý nghĩa quan trọng.

Theo ông, kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức khi căng thẳng địa chính trị gia tăng, chuỗi cung ứng tiếp tục bị gián đoạn và những rào cản thương mại mới xuất hiện tại nhiều khu vực. Cùng với đó, doanh nghiệp phải thích ứng với những chuyển đổi về công nghệ và quá trình chuyển đổi sang các mô hình kinh tế bền vững hơn.

Trước những biến động này, Tổng thống Thụy Sĩ cho rằng, các quốc gia có thể đứng trước xu hướng khép mình. Tuy nhiên, Thụy Sĩ và Việt Nam đã lựa chọn con đường khác, tiếp tục theo đuổi chính sách cởi mở. “Cả hai nước chúng ta đều có được phần lớn thành công nhờ chính sách cởi mở”, ông Guy Parmelin khẳng định, đồng thời cho rằng thương mại quốc tế, đầu tư và hợp tác kinh tế tạo ra cơ hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần nâng cao mức sống của người dân.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Thụy Sĩ, sự cởi mở chỉ có thể phát huy đầy đủ hiệu quả khi được hỗ trợ bởi những quy tắc rõ ràng. Đây cũng là lý do Thụy Sĩ kiên định cam kết với một trật tự kinh tế quốc tế dựa trên luật lệ, trong đó các cam kết được tôn trọng, doanh nghiệp có thể đầu tư với sự tin tưởng và các quốc gia, bất kể quy mô lớn hay nhỏ, đều có cơ hội cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng.

Tổng thống Guy Parmelin.

Ông Guy Parmelin nhấn mạnh, những kết quả trong quan hệ thương mại và đầu tư song phương là minh chứng cho nền tảng hợp tác này. Theo số liệu được Tổng thống Thụy Sĩ công bố tại diễn đàn, năm 2025, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng gần 20% so với năm trước, đạt gần 3,5 tỷ USD, tương đương 2,9 tỷ CHF. Trong lĩnh vực đầu tư, năm 2024, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thụy Sỹ tại Việt Nam đạt khoảng 1,8 tỷ USD, tương đương 1,5 tỷ CHF, tăng 14% so với năm trước đó.

Đánh giá về những kết quả này, ông Guy Parmelin cho rằng đằng sau các con số là hoạt động của doanh nghiệp và sự đóng góp của người lao động. Các doanh nghiệp Thụy Sĩ đã hiện diện tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ, đóng góp vào phát triển công nghiệp, nâng cấp công nghệ, chuyển giao kỹ năng và tạo việc làm.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, mở ra những cơ hội mới cho quan hệ đối tác và đầu tư. Theo Tổng thống Thụy Sĩ, cộng đồng doanh nghiệp là một trong những trụ cột vững chắc nhất của quan hệ song phương, cho thấy hợp tác giữa hai nền kinh tế không chỉ khả thi mà còn mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tham dự diễn đàn.

Còn nhiều dư địa để phát triển

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng thống Guy Parmelin cho rằng Thụy Sĩ và Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư và quan hệ đối tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Theo ông, cơ hội hợp tác giữa hai nước có thể được mở rộng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất tiên tiến, khoa học sự sống và chăm sóc sức khỏe đến cơ sở hạ tầng bền vững, công nghệ sạch, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực mà chuyên môn của Thụy Sĩ và sự năng động của Việt Nam có thể bổ trợ cho nhau.

Trong định hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương, việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), trong đó có Thụy Sĩ, được Tổng thống Guy Parmelin đánh giá là dấu mốc quan trọng. Ông bày tỏ đặc biệt vui mừng khi hai bên đã ký kết hiệp định, đồng thời nhấn mạnh văn kiện này không chỉ là một công cụ thương mại mà còn là cam kết mang tính chiến lược nhằm tăng cường hợp tác kinh tế.

Theo Tổng thống Thụy Sĩ, hiệp định tạo ra sự chắc chắn cao hơn về pháp lý, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp của cả hai bên. Những điều kiện này có ý nghĩa đối với hoạt động thương mại, đầu tư và việc xây dựng các quan hệ hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp Thụy Sĩ và Việt Nam.

Đặc biệt, ông Guy Parmelin cho rằng hiệp định gửi đi thông điệp mạnh mẽ về niềm tin vào tương lai của quan hệ kinh tế giữa hai nước. Việc tăng cường khuôn khổ hợp tác thương mại được đặt trong tổng thể quan hệ song phương đã được xây dựng trên nền tảng tin cậy và hợp tác trong suốt 55 năm qua.

Tổng thống Thụy Sĩ khẳng định, khi kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước có quyền tự hào về những thành tựu đã cùng nhau đạt được. Tuy nhiên, quan hệ song phương không chỉ là câu chuyện thành công của quá khứ mà còn mở ra cơ hội cho tương lai. Ông Guy Parmelin bày tỏ mong muốn Thụy Sĩ và Việt Nam tiếp tục củng cố hợp tác, tăng cường quan hệ kinh tế và tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp cũng như người dân hai nước. Ông tin tưởng các cuộc thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.

Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) gồm bốn thành viên là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Hành trình đi đến đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước EFTA bắt đầu từ tháng 5/2010. Từ những nghiên cứu ban đầu về khả năng xây dựng một hiệp định thương mại tự do, hai năm sau, tháng 4/2012, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì đàm phán với bốn quốc gia EFTA. Trải qua 14 năm đàm phán với 16 vòng đàm phán chính thức cùng 5 vòng đàm phán kỹ thuật là minh chứng cho sự kiên trì trong cách tiếp cận hội nhập của Việt Nam, không chạy theo tốc độ, càng không đánh đổi lợi ích cốt lõi để sớm đi đến đích, mà bền bỉ tìm kiếm sự cân bằng nhằm tạo dựng một khuôn khổ hợp tác lâu dài và bền vững.