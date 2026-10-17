Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ qua dự án SwissTrade+

Ngày 17/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin, Bộ Công Thương Việt Nam, Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) tổ chức Lễ trao Văn kiện hợp tác xác nhận tài trợ Dự án Chính sách Thương mại và Phát triển Xuất khẩu Thụy Sĩ - Việt Nam giai đoạn II (SwissTrade+).

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Bà Helene Budliger Artieda, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề kinh tế Thụy Sĩ và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao Văn kiện hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, hướng tới phát triển thương mại bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu rộng, hiệu quả hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Dự án cũng hướng tới hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

SwissTrade+ giai đoạn II được triển khai trong thời gian 2026-2030, với Bộ Công Thương là cơ quan đối tác, chủ dự án; SECO là nhà tài trợ và ITC là cơ quan thực hiện kỹ thuật.

Dự án tập trung vào ba hợp phần trọng tâm. Trong đó, hợp phần thứ nhất là hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách thương mại theo hướng tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả thông qua đối thoại chính sách thương mại bao trùm và các phân tích kỹ thuật chất lượng cao.

Hợp phần thứ hai hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn về thương mại và hoạch định chính sách cho đội ngũ cán bộ cấp trung, cấp cao và các chuyên gia thương mại, thông qua việc tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng cao, phù hợp với xu hướng mới của thương mại quốc tế.

Hợp phần thứ ba tập trung nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ thương mại của các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp thuộc khu vực công và tư nhân.

Thông qua các hoạt động này, dự án hướng tới tăng cường năng lực hoạch định và thực thi chính sách thương mại, phát triển nguồn nhân lực chuyên môn và cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao khả năng tham gia thương mại quốc tế của Việt Nam.

Dự án cũng được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khai thác hiệu quả hơn các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA).