Thúc đẩy hợp tác kinh tế và giao lưu thanh niên Việt Nam - Trùng Khánh (Trung Quốc)

Hội nghị chia sẻ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư Việt Nam - Trùng Khánh (Trung Quốc). (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)

Ngày 21/9, nhân dịp đoàn đại biểu Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Ngô Minh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu tham dự Chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” tại thành phố Trùng Khánh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, Ủy ban Thương mại Trùng Khánh và Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Thành đoàn Trùng Khánh đồng tổ chức chuỗi hoạt động “Diễn đàn đối thoại thanh niên Việt Nam - Trung Quốc: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thanh niên năm 2026” và “Hội nghị chia sẻ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư Việt Nam - Trùng Khánh”.

Tham dự các hoạt động có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long, Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải, Thanh tra cấp hai Ủy ban Thương mại Trùng Khánh Vương Thanh Tử, Phó Bí thư Thành đoàn Trùng Khánh Hoàng Tông Hoa, Phó Bí thư Quận ủy quận Ba Nam (thành phố Trùng Khánh) Chu Mật cùng gần 100 đại biểu là hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, nhà khoa học trẻ, đại diện các cơ quan hữu quan của hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long nhấn mạnh, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng hai nước, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tốt đẹp; giao lưu cấp cao diễn ra mật thiết, hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu.

Trong đó, Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” được triển khai từ năm 2025 và tiếp tục được tổ chức đến nay đã tạo dựng một nền tảng quan trọng để thanh niên hai nước tăng cường giao lưu, học hỏi lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình cảm hữu nghị chính là minh chứng sinh động và nổi bật.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)

Tại Hội nghị, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long khẳng định, trong khuôn khổ tổng thể của quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc, Trùng Khánh ngày càng nổi lên là một đối tác quan trọng của nhiều bộ ngành, địa phương Việt Nam; theo đó, hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Trùng Khánh, đặc biệt là về kinh tế thương mại có nhiều bước tiến tích cực, với việc Việt Nam duy trì liên tục nhiều năm là đối tác thương mại số một của Trùng Khánh trong ASEAN.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)

Trên cơ sở giới thiệu các thế mạnh và những điểm sáng về môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam, bao gồm lợi thế tự nhiên, nguồn nhân lực, cũng như thành quả sắp xếp, kiện toàn bộ máy, cải cách thể chế, tiến trình thông qua các luật, pháp lệnh và nghị quyết, nhấn mạnh các nội dung chính sách quan trọng, có sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư và đối tác nước ngoài, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long cũng đề ra phương hướng hợp tác giữa Việt Nam và Trùng Khánh trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng mới, vật liệu mới, công nghệ cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, thương mại nông sản và thực phẩm, logistic và kết nối hạ tầng.

Tổng Lãnh sự cũng khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh sẽ nỗ lực hết sức để làm cầu nối cho hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên, trong đó có các doanh nghiệp trẻ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các dự án hợp tác sớm được triển khai và phát huy hiệu quả thiết thực.

Phó Bí thư Quận ủy quận Ba Nam (thành phố Trùng Khánh) Chu Mật phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)

Phó Bí thư Quận ủy quận Ba Nam Chu Mật và Thanh tra cấp hai Ủy ban Thương mại Trùng Khánh cho biết, thành phố Trùng Khánh đang đẩy mạnh thực hiện các chiến lược trọng điểm như “Vành đai và Con đường”, Hành lang Kinh tế - Thương mại mới phía Tây, không ngừng mở rộng giao lưu kinh tế - thương mại đối ngoại; dựa trên các ngành lợi thế như logistics theo tuyến hành lang, sản xuất tiên tiến và dịch vụ thương mại, địa phương đang không ngừng khơi thông các kênh liên lạc kinh tế - thương mại hướng tới ASEAN; tích cực xây dựng các nền tảng giao lưu đối ngoại, tiếp tục tăng cường tương tác thực chất với các nước ASEAN trong các lĩnh vực kết nối ngành nghề, thông thương thị trường, tạo môi trường thuận lợi cho các thương nhân ASEAN, trong đó có Việt Nam đến Trùng Khánh khảo sát, đầu tư và phát triển kinh doanh; bày tỏ hy vọng lấy hội nghị giao lưu kinh tế-thương mại lần này làm khởi điểm mới để tiếp tục làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi và chia sẻ cơ hội phát triển.

Thanh tra cấp hai Ủy ban Thương mại Trùng Khánh Vương Thanh Tử phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)

Các đại biểu dự hội nghị đều nhất trí cho rằng cần quán triệt sâu sắc tinh thần phát biểu quan trọng của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, kế thừa tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, lấy giao lưu thanh niên tiếp sức cho hợp tác kinh tế - thương mại, góp phần tạo dựng sức mạnh tuổi trẻ cho việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược

Hoạt động xúc tiến hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa doanh nghiệp và thanh niên Việt Nam – Trung Quốc đã tạo không gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp hai bên, đồng thời cũng hỗ trợ tích cực trong kết nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, liên kết ngành nghề và đồng sáng tạo, góp phần thúc đẩy các bên cùng bàn bạc cơ hội hợp tác Việt Nam - Trùng Khánh, cùng hoạch định những hướng đi mới cho hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)