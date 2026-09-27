Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Tanzania đi vào chiều sâu

Với mục tiêu chuyển hóa tiềm năng thành các dự án hợp tác cụ thể và củng cố vị thế của Tanzania như một đối tác trọng điểm của Việt Nam tại Đông Phi, Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Tanzania lần thứ hai về hợp tác kinh tế, thương mại, kỹ thuật, khoa học, văn hóa và xã hội (diễn ra từ ngày 21-25/9 tại Dar es Salaam và Arusha) đã khép lại với nhiều kết quả tích cực.

Đây là dịp để hai bên rà soát toàn diện các lĩnh vực hợp tác, tháo gỡ rào cản và mở ra dư địa mới cho các dự án kinh tế, thương mại mang tính đột phá.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã tham dự kỳ họp.

Thống nhất các nội dung hợp tác ưu tiên

Trong ngày làm việc đầu tiên, hai bên đã tiến hành phiên họp kỹ thuật với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Tanzania James Millya, Vụ trưởng Vụ Á và Australasia Felista S. Rugambwa, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Phạm Ngọc Mậu cùng đại diện các bộ, ngành hai nước.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng trên các nhóm lĩnh vực gồm chính trị, ngoại giao và an ninh; tài chính, đầu tư, thương mại và giao thông vận tải; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và chăn nuôi; khoa học và công nghệ.

Các nội dung trọng tâm được thảo luận bao gồm việc thúc đẩy Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư (BIPA), Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần (DTA), xúc tiến thương mại, phát triển sản xuất và chế biến nông sản, thủy lợi, thủy sản, quản lý rừng, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và hạ tầng viễn thông.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, xây dựng các chương trình hợp tác có tính khả thi cao, đồng thời thúc đẩy cơ chế hợp tác Nam-Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó kết nối chặt chẽ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức chuyên môn của hai nước.

Mở rộng kết nối doanh nghiệp và đầu tư

Trong ngày làm việc thứ 2, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và Hợp tác Đông Phi Tanzania cùng Công ty Viettel Tanzania (Halotel) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Tanzania. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 50 đại biểu cùng các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Vingroup, Intimex, Phulimex và Viettel.

Diễn đàn tập trung trao đổi về môi trường đầu tư, kinh doanh và cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, cơ sở hạ tầng, khai khoáng, công nghệ, viễn thông và kinh tế biển.

Phía Tanzania đã giới thiệu các chính sách ưu đãi, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tăng cường chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển các chuỗi sản xuất trong nước. Về phần mình, phía Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu năng lực doanh nghiệp và tìm kiếm các dự án hợp tác cụ thể.

Ngay sau diễn đàn, các doanh nghiệp Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động thực địa. Vingroup tiến hành khảo sát thị trường bất động sản tại Dar es Salaam và Dodoma; Phulimex tìm hiểu thị trường nông sản; trong khi Viettel làm việc với các cơ quan sở tại về lĩnh vực viễn thông và chuyển đổi số.

Hiện nay, quan hệ thương mại Việt Nam-Tanzania tiếp tục ghi nhận những bước phát triển tích cực, với kim ngạch song phương dự kiến đạt gần 400 triệu USD vào năm 2025.

Việt Nam xác định Tanzania là một đối tác quan trọng tại khu vực Đông Phi và sẵn sàng làm cầu nối đưa hàng hóa của quốc gia này tiếp cận thị trường ASEAN.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định đối với các mặt hàng mà Tanzania có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hạt điều thô, bông, gỗ hợp pháp và một số khoáng sản thiết yếu.

Trong lĩnh vực đầu tư, Halotel (Viettel Tanzania) tiếp tục là một điểm sáng nổi bật với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD, phục vụ hơn 18 triệu thuê bao và tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động địa phương, qua đó đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển hạ tầng viễn thông và kinh tế số tại quốc gia Đông Phi này.

Cụ thể hóa kết quả kỳ họp và mở rộng hợp tác địa phương

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Julius Nyerere, Phiên họp chính thức Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Tanzania lần thứ hai đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của lãnh đạo hai Phân ban. Hai bên đã rà soát lại toàn bộ nội dung hợp tác, thống nhất các lĩnh vực ưu tiên và chính thức ký Biên bản Kỳ họp, trong đó xác định rõ các giải pháp nhằm đưa các thỏa thuận đạt được vào triển khai trên thực tế. Hai bên cam kết tiếp tục hoàn thiện các khung pháp lý nền tảng, đặc biệt là BIPA và DTA, nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi hơn nữa.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex đã ký văn bản hợp tác với Nhà máy Điều Akros và ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn Mohammed Enterprises Tanzania Limited (METL). Đây là những bước đi cụ thể góp phần mở rộng thương mại, kết nối chuỗi cung ứng và tạo thêm dư địa hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.

Tiếp nối chương trình làm việc, Đoàn đại biểu Việt Nam đã di chuyển tới Arusha để làm việc với chính quyền địa phương và khảo sát thực tế. Tại cuộc gặp với ông Amos Gabriel Makalla, Trưởng vùng Arusha, hai bên đã thảo luận về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Tanzania lần thứ hai và chuỗi hoạt động bên lề đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, mở ra nhiều hướng đi mới. Các kết quả đạt được, đặc biệt là sự kết nối doanh nghiệp trực tiếp, sẽ tạo động lực mạnh mẽ để chuyển hóa các tiềm năng thành những dự án thực chất, đưa quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Tanzania ngày càng phát triển sâu rộng./.