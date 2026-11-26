Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh (JETCO) và Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Thương mại UKVFTA. Ảnh: BCT.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh (JETCO) và Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Thương mại UKVFTA đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại, Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh Anas Sarwar.

Tham dự Phiên họp có Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan hữu quan của hai nước.

Là cơ chế họp thường niên, JETCO tạo diễn đàn để Việt Nam và Vương quốc Anh rà soát tình hình hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đánh giá việc triển khai các khuôn khổ hiện có và xác định định hướng phối hợp nhằm thúc đẩy thực chất Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA).

Phiên họp dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại, Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh Anas Sarwar - Ảnh: BCT.

Tại phiên họp, đại diện đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đề xuất phía Vương quốc Anh tiếp tục phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến tiếp cận thị trường nông sản, thực phẩm, các biện pháp hiện hành và dự kiến áp dụng đối với sản phẩm phép, cũng như các nội dung thuộc cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).

Các đề xuất của Việt Nam nhận được phản hồi tích cực từ phía Vương quốc Anh. Trên tinh thần cởi mở, xây dựng, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, làm rõ các vấn đề còn quan tâm, tăng cường phối hợp kỹ thuật giữa các cơ quan chuyên môn để tìm giải pháp phù hợp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Song song với các nội dung do Việt Nam đề xuất, hai bên trao đổi về những vấn đề phía Vương quốc Anh quan tâm như tiếp cận thị trường đối với một số mặt hàng nông sản, lĩnh vực y tế – dược phẩm và cơ hội hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Đối với đề nghị mở cửa thị trường cho thịt bò, thịt cừu và táo tươi của Anh, Việt Nam cho biết các cơ quan có thẩm quyền đang xử lý hồ sơ, phân tích nguy cơ dịch hại theo quy định trong nước và khuyến khích phối hợp kỹ thuật chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ.

Trong lĩnh vực y tế và dược phẩm, Việt Nam thông tin về quá trình rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định về quản lý mỹ phẩm, đồng thời ghi nhận ý kiến của phía Anh để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy trình.

Hai bên cũng thảo luận về việc cải thiện khả năng tiếp cận thuốc đổi mới sáng tạo, chính sách hoàn trả thuốc, chương trình hỗ trợ bệnh nhân và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với pháp luật và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Đối với VIFC, Việt Nam khẳng định định hướng xây dựng Trung tâm trở thành động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy hội nhập tài chính quốc tế. Phía Việt Nam hoan nghênh kinh nghiệm và sự quan tâm của Vương quốc Anh ở các lĩnh vực ngân hàng, công nghệ tài chính (fintech), quản lý tài chính và tài chính xanh, đồng thời khuyến khích các tổ chức tài chính và nhà đầu tư Anh tìm hiểu cơ hội tham gia.

Đại diện hai bên ký Tuyên bố chung của Phiên họp - Ảnh: BCT.

Trong khuôn khổ chương trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại, Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh Anas Sarwar đã ký Tuyên bố chung của Phiên họp.

Hai bên cũng chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác về phòng vệ thương mại giữa Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew, cùng Lễ trao Sổ tay hướng dẫn về Sở Giao dịch hàng hóa do Đại sứ Iain Frew trao cho Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Phiên họp tiếp tục khẳng định vai trò của JETCO trong xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và mở rộng dư địa hợp tác song phương.

Hai bên cam kết duy trì trao đổi thường xuyên, làm rõ tiến độ triển khai và gắn kết chặt chẽ JETCO với thực thi UKVFTA, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Vương quốc Anh phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững.