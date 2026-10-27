Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc

Toàn cảnh Tọa đàm hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: VI SA)

Tham dự Tọa đàm có Đại sứ Phạm Thanh Bình, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển Công nghiệp hải ngoại Trung Quốc Hòa Chấn Vĩ, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp, gần 20 đại biểu Việt Nam tham dự trực tuyến, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, ngân hàng, phát triển khu công nghiệp, năng lượng và y tế.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 256,5 tỷ USD, tăng gần 25%; riêng 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 253 tỷ USD, phản ánh tiềm năng và dư địa hợp tác to lớn giữa hai nền kinh tế.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: VI SA)

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực tăng trưởng quan trọng; đồng thời chuyển trọng tâm thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả, công nghệ và giá trị gia tăng. Việt Nam không ngừng nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 và Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị.

Đại sứ hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, sản xuất thông minh, năng lượng mới, công nghiệp xanh và phát triển khu công nghiệp hiện đại; đồng thời khuyến khích tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, logistics, thương mại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.

Hội trưởng Hiệp hội Phát triển Công nghiệp hải ngoại Trung Quốc Hòa Chấn Vĩ phát biểu. (Ảnh: VI SA)

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Hòa Chấn Vĩ, Hội trưởng Hiệp hội Phát triển Công nghiệp hải ngoại Trung Quốc, đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế song phương, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, năng lượng xanh và sản xuất thông minh. Ông đề xuất thiết lập cơ chế kết nối thường xuyên giữa Hiệp hội và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; mời doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị Xúc tiến hợp tác đầu tư ra nước ngoài Trung Quốc lần thứ 15, tổ chức ngày 3/11/2026 tại Bắc Kinh; đồng thời cam kết hỗ trợ thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp hai nước.

Tọa đàm thu hút gần 100 doanh nghiệp Trung Quốc tham dự. (Ảnh: VI SA)

Trong khuôn khổ Tọa đàm, các đại biểu hai nước tập trung trao đổi về ba nhóm nội dung chính. Về kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và tài chính, đại diện các doanh nghiệp Shenzhen Hexun Huagu (Jiguang), FPT, Bubi và VietinBank chia sẻ về tiềm năng hợp tác trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và phát triển các dịch vụ tài chính phục vụ đầu tư xuyên biên giới.

Về đầu tư khu công nghiệp và ứng dụng công nghệ thông minh, đại diện ZHHT (AIPARK), Green I-Park, Hanwang và SHINEC giới thiệu các giải pháp công nghệ, dự án phát triển hạ tầng và cơ hội hợp tác xây dựng, vận hành các khu công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại.

Về kết nối đầu tư, hạ tầng số và dịch vụ, đại diện Beijing Nuojun'an, Minh Hưng-SIKICO, Hong Kong Aohua và Wuhan Zhongbu trao đổi về tiềm năng hợp tác trong phát triển hạ tầng công nghiệp, công nghệ thông tin, y tế và các dịch vụ hỗ trợ đầu tư.

Bà Tạ Bình An, Đại diện Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam phát biểu tham luận. (Ảnh: VI SA)

Bà Cao Diễm Tiêu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Mạng Bubi (Bắc Kinh) trình bày tham luận. (Ảnh: VI SA)

Tọa đàm chia làm hai phần: Kinh tế số-Trí tuệ nhân tạo-Tài chính và Đầu tư Khu công nghiệp và Ứng dụng công nghệ thông minh. (Ảnh: VI SA)

Ông Mã Siêu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thông tin Hòa Tấn Hoa Cốc Thâm Quyến trình bày tham luận. (Ảnh: VI SA)

Bà Rebecca, Tổng Giám đốc phụ trách đối tác giải pháp toàn cầu của FPT tại Trung Quốc trình bày tham luận. (Ảnh: VI SA)

Tọa đàm là hoạt động thiết thực trong triển khai công tác ngoại giao kinh tế của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.