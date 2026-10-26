Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Ba Lan lên tầm cao mới

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk đến tham dự Hội nghị bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan tại Hà Nội

Hội nghị diễn ra ngay sau khi hai nước tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Các đại biểu tham dự Hội nghị bàn tròn (Ảnh: MOIT)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhận định hai nền kinh tế Việt Nam và Ba Lan có nhiều tiềm năng, thế mạnh bổ trợ cho nhau. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề xuất hai bên phối hợp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật và logistics; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển chuỗi cung ứng; phát huy các cơ chế hợp tác song phương, tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp để kết nối đối tác, hỗ trợ triển khai các dự án cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhận định hai nền kinh tế Việt Nam và Ba Lan có nhiều tiềm năng, thế mạnh bổ trợ cho nhau

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng cùng Thủ tướng Donald Tusk tham dự Hội nghị ngay sau dấu mốc nâng cấp quan hệ hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc, tầm nhìn chung và quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ba Lan lên tầm cao mới.

Thủ tướng mong muốn Hội nghị sẽ góp phần cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác mới thông qua những kết nối doanh nghiệp, chương trình và dự án hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thiết thực, khả thi. Thủ tướng nhấn mạnh 4 định hướng lớn để đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới: nâng cao chất lượng hợp tác; phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các rào cản về thể chế; thúc đẩy kết nối giao thông - vận tải để kết nối thị trường; tăng cường liên kết doanh nghiệp và kinh doanh bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh 4 định hướng lớn để đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới: nâng cao chất lượng hợp tác; phối hợp rà soát, kịp thời tháo gỡ các rào cản về thể chế; thúc đẩy kết nối giao thông - vận tải để kết nối thị trường; tăng cường liên kết doanh nghiệp và kinh doanh bền vững (Ảnh: MOIT)

Nhất trí với những định hướng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan cho rằng Ba Lan và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung về việc phát triển hợp tác từ thương mại truyền thống sang hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực đầu tư và công nghiệp. Các công ty Ba Lan có thể đóng góp về công nghệ, chuyên môn và nguồn vốn. Các đối tác Việt Nam có thể cung cấp cơ sở hạ tầng sản xuất phát triển, sự hiểu biết về thị trường và cơ hội mở rộng ra các thị trường khu vực.

Sự tham dự và phát biểu của hai Thủ tướng thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo hai nước đối với việc tăng cường hợp tác và kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Nhất trí với những định hướng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan cho rằng Ba Lan và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung về việc phát triển hợp tác từ thương mại truyền thống sang hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực đầu tư và công nghiệp. Các công ty Ba Lan có thể đóng góp về công nghệ, chuyên môn và nguồn vốn

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước trao đổi về cơ hội hợp tác trong thương mại, đầu tư, hàng không, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng và công nghệ vũ trụ. Phía Ba Lan có sự tham gia của các doanh nghiệp và tổ chức như PGZ, Rosomak, Cenzin, Tập đoàn WB, Adamed Pharma/Davipharm, TZF Polfa và đại diện Cơ quan Vũ trụ Ba Lan.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tổng kết Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy trao đổi thông tin, xác định đối tác phù hợp và triển khai các đề xuất hợp tác có tính khả thi.

Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong thương mại, đầu tư, sản xuất và công nghệ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ba Lan phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của hai bên.