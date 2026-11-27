Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký quốc gia APEC 2027 phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại họp báo, đại diện Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã làm rõ những nội dung hợp tác Việt Nam dự kiến thúc đẩy trên cơ sở kế thừa các kết quả của Năm APEC 2026, mở rộng cơ hội kết nối cho cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời thông tin về công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh, an toàn gắn với kiến tạo phát triển.

Cụ thể hóa các kết quả hợp tác, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, tại Thâm Quyến (Trung Quốc), các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Khuôn khổ hợp tác APEC về số hóa thương mại giai đoạn 2027-2030. Trên cơ sở đó, trong Năm APEC 2027, Việt Nam sẽ tập trung thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào thương mại nhằm giảm chi phí, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại.

Trong đó, Việt Nam đặc biệt chú trọng hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy thương mại phi giấy tờ, mở rộng sử dụng chứng từ điện tử và tăng cường khả năng tương tác giữa các hệ thống thương mại số của các nền kinh tế thành viên APEC.

Việt Nam cũng dự kiến thúc đẩy các sáng kiến liên quan đến Tuần lễ số APEC, hội nghị cấp bộ trưởng về lĩnh vực số và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, sáng kiến về nâng cao năng lực chống chịu về nhận thức số do Bộ Công an phối hợp đề xuất cũng là một trong những nội dung được ưu tiên.

Một nội dung hợp tác khác được Việt Nam chú trọng là cụ thể hóa Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC giai đoạn 2026-2035 trên ba trụ cột: kết nối hạ tầng, kết nối thể chế và kết nối con người. Trọng tâm là tăng cường kết nối vận tải đa phương thức, phát triển hạ tầng có chất lượng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tại cửa khẩu và tạo thuận lợi cho việc đi lại của doanh nhân.

Bên cạnh đó, trên cơ sở Lộ trình APEC về dịch vụ đổi mới, cạnh tranh và tự cường giai đoạn 2026-2035 được thông qua tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2026, Việt Nam sẽ tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ, tạo thuận lợi cho các dịch vụ xuyên biên giới, nhất là các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng số.

Liên quan đến việc phát huy vai trò của Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) trong kết nối đầu tư, mở rộng thị trường và tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong suốt Năm APEC 2027. Không chỉ tại Tuần lễ Cấp cao, Việt Nam sẽ chú trọng lồng ghép những nội dung doanh nghiệp quan tâm và bảo đảm sự tham gia của doanh nghiệp vào các hoạt động liên quan của APEC trong cả năm.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 sẽ có sự hiện diện của các doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC và hoạt động đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC với đại diện cộng đồng doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị dự kiến quy tụ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu APEC, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp, chia sẻ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tại hội nghị này, Việt Nam dự kiến công bố kết quả cuộc thi về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo APEC 2027, tôn vinh các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bảo đảm an ninh, an toàn gắn với kiến tạo phát triển

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2027 phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế cho biết: Năm APEC 2027 là sự kiện đối ngoại rất quan trọng của đất nước, với chuỗi hội nghị, sự kiện chính thức và các hoạt động bên lề diễn ra trong cả năm, trọng tâm tại 7 tỉnh, thành phố.

Cao điểm là Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc (An Giang), với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên và lãnh đạo các nước khách mời. Theo dự kiến, Tuần lễ Cấp cao có thể thu hút trên 10.000 đại biểu và trên 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều thách thức mới, đặc biệt là các thách thức an ninh phi truyền thống, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động của Năm APEC 2027 đặt ra yêu cầu rất cao. Bộ Công an xác định triển khai công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự ở cấp độ cao nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh ba yêu cầu lớn: Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện chính thức, hoạt động bên lề, đại biểu và phóng viên tham dự; thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự chặt chẽ nhưng thông thoáng, thân thiện, chuyên nghiệp; chủ động, sẵn sàng các phương án xử lý tình huống về an ninh và y tế.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã thành lập Tiểu ban An ninh và Y tế do lãnh đạo Bộ Công an phụ trách, với sự tham gia của 9 bộ, ngành và các địa phương liên quan. Tiểu ban đã ban hành kế hoạch tổng thể và chương trình công tác cụ thể, xuyên suốt Năm APEC 2027.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an trong năm 2027, Bộ Công an đã thành lập tiểu ban chuyên trách, tập trung triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự. Trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm từ các kỳ APEC trước, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm tại APEC 2026, lực lượng Công an đã chuẩn bị các phương án đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trong tình hình mới, sẵn sàng ứng phó với những nguy cơ, thách thức mới phát sinh.

Lực lượng Công an cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài và các đối tác trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện của Năm APEC 2027.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đến nay, công tác của Tiểu ban An ninh và Y tế cũng như công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã sẵn sàng cho Năm APEC 2027, trước mắt là hội nghị APEC tại Gia Lai trong tháng 12/2026.

Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, bên cạnh ưu tiên cao nhất là bảo đảm an ninh, trật tự, đây cũng là dịp diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, quảng bá hình ảnh đất nước và du lịch. Các hoạt động này đều được tính đến trong phương án bảo đảm an ninh, an toàn, trong đó các địa điểm tổ chức hội nghị, sự kiện sẽ được bảo đảm an ninh ở cấp độ cao nhất.

Lực lượng Công an sẽ tạo điều kiện để du khách, người dân trải nghiệm các giá trị, không gian văn hóa, đồng thời tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế. Các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lưu trú sẽ được thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trên tinh thần chặt chẽ nhưng thuận lợi, thân thiện và an toàn.

Về những đóng góp của Bộ Công an trong kiến tạo phát triển, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải gắn liền với kiến tạo phát triển, lấy an ninh, ổn định làm nền tảng, điều kiện cho phát triển.

Trên tinh thần đó, Bộ Công an tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ.

Thứ nhất, chủ động phát hiện, tham mưu tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Năm APEC 2027, đặc biệt là đối với các dự án, công trình tại Phú Quốc, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án.

Thứ hai, triển khai sáng kiến xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, tạo dựng môi trường an toàn, văn minh, phục vụ tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027.

Thứ ba, phối hợp đề xuất sáng kiến Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu nhận thức số vì một nền kinh tế số đáng tin cậy.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản bày tỏ mong muốn Bộ Công an tiếp tục nhận được sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan thực thi pháp luật các nước, không chỉ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Năm APEC 2027, trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao, mà còn góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.