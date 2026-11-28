Cà Mau kêu gọi doanh nghiệp Hà Nội tham gia sâu chuỗi giá trị

Ngày 27/11, trong khuôn khổ sự kiện “Xin chào Cà Mau - năm 2026”, TP Hà Nội và tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp hai địa phương nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác ký ngày 22/7/2026, tập trung vào xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, sau hợp nhất, Cà Mau có thêm dư địa tổ chức lại không gian phát triển, kết nối vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến, năng lượng, cảng biển và thị trường. Những định hướng phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo và logistics đang mở ra cơ hội để doanh nghiệp tham gia các chuỗi giá trị mới.

“Điều Cà Mau quan tâm hiện nay là làm thế nào để chuyển lợi thế về tài nguyên, sản xuất và vị trí địa lý thành giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và sinh kế bền vững. Hà Nội có thế mạnh về thị trường, tài chính, khoa học, công nghệ, quản trị và hệ thống phân phối”, ông Lâm Văn Bi nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi. Ảnh: HANOISME

Sự bổ trợ về lợi thế giữa hai địa phương tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trước hết là thương mại. Với quy mô thị trường và hệ thống phân phối lớn, Hà Nội có tiềm năng trở thành đầu ra quan trọng cho thủy sản, đặc sản và sản phẩm OCOP của Cà Mau.

Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội kết nối trực tiếp với nhà sản xuất Cà Mau, cùng xác định nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng và kế hoạch cung ứng. Mục tiêu không chỉ dừng ở hoạt động giới thiệu sản phẩm tại hội chợ mà hướng tới những hợp đồng tiêu thụ ổn định, lâu dài.

Về đầu tư, Cà Mau kêu gọi doanh nghiệp Hà Nội tham gia hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản, từ sản xuất giống, phát triển vùng nuôi công nghệ cao đến chế biến sâu và bảo quản. Tỉnh cũng mong muốn thu hút đầu tư vào năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics, gắn với các trục giao thông chiến lược.

Trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, hai địa phương được kỳ vọng phối hợp xây dựng sản phẩm kết nối du lịch sinh thái rừng, biển, đảo với văn hóa, tâm linh; đồng thời tăng cường hợp tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực.

Để hiện thực hóa các cơ hội này, Cà Mau sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, công khai thông tin quy hoạch, danh mục dự án và chính sách đầu tư; chủ động hướng dẫn, rút ngắn thời gian xử lý công việc trong phạm vi pháp luật cho phép.

Hợp tác cần được đo bằng đơn hàng và dự án cụ thể

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu.

Ảnh: HANOISME

Ở góc độ địa phương đối tác, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, hợp tác kinh tế Hà Nội - Cà Mau cần phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, có chiều sâu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và kết quả hợp tác làm thước đo.

Lãnh đạo TP Hà Nội đề xuất tập trung vào bốn nhóm nội dung: kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; hợp tác đầu tư phát triển sản xuất, công nghiệp, năng lượng và dịch vụ; thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và đào tạo nhân lực; liên kết phát triển du lịch, văn hóa và các ngành dịch vụ.

Để triển khai hiệu quả, các sở, ngành cần cụ thể hóa thỏa thuận thành kế hoạch với đầu mối, tiến độ và sản phẩm cụ thể. Các hiệp hội phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận thị trường; trong khi cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động lựa chọn cơ hội hợp tác phù hợp, chú trọng chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và quan hệ hợp tác lâu dài.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME) cũng đề xuất bốn hướng hợp tác gồm tiêu thụ nông sản, thủy sản và sản phẩm OCOP; chế biến và logistics; du lịch và dịch vụ; đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME).

Ảnh: HANOISME

Theo ông Mạc Quốc Anh, bên cạnh việc đưa các sản phẩm chủ lực như tôm, cua và đặc sản Cà Mau vào hệ thống phân phối tại Hà Nội, doanh nghiệp hai địa phương cần phối hợp chuẩn hóa chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và xây dựng hợp đồng cung ứng ổn định.

Doanh nghiệp Hà Nội có thể tham gia cung cấp công nghệ, thiết bị, dịch vụ quản trị, đồng thời nghiên cứu đầu tư hệ thống kho lạnh, bảo quản và vận chuyển thủy sản nhằm giảm chi phí, nâng cao giá trị sản phẩm. Trong lĩnh vực du lịch, các doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng hành trình kết nối Thủ đô với Đất Mũi, khai thác lợi thế văn hóa, lịch sử, sinh thái rừng ngập mặn và ẩm thực của hai địa phương.

Đại diện HANOISME đề nghị các bên sớm xác định đầu mối phối hợp, xây dựng danh mục doanh nghiệp, sản phẩm và nhu cầu đầu tư để tổ chức kết nối theo từng ngành hàng. Với 11.000 hội viên, Hiệp hội sẵn sàng hỗ trợ giới thiệu đối tác, đào tạo quản trị, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ.

Theo ông Mạc Quốc Anh, hiệu quả hợp tác cần được thể hiện bằng những đơn hàng cụ thể, dự án đầu tư khả thi và việc làm cho người lao động.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Công Thương Hà Nội và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác về xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và phát triển thị trường. HANOISME cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các hiệp hội, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác với Hanoitourist, Vietravel Airlines và Flamingo Redtour về quảng bá điểm đến, xây dựng sản phẩm, kết nối tour, tuyến và mở rộng thị trường khách.

Tham gia chương trình có 25 doanh nghiệp Hà Nội hoạt động trong các lĩnh vực phân phối, thương mại, năng lượng và dịch vụ. Các hoạt động kết nối được kỳ vọng tạo tiền đề để doanh nghiệp hai địa phương mở rộng hợp tác, khai thác hiệu quả thế mạnh bổ trợ và hình thành những liên kết kinh tế dài hạn.