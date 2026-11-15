Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư với các đối tác tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo TTXVN, sáng 15/11, tại thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và ổn định bền vững”.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện gần 90 quốc gia, trong đó có 25 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ, cùng đại diện các thể chế Pháp ngữ, tổ chức quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trưởng đoàn các nước dự Phiên khai mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Lào, Romania, Senegal, Cộng hòa Dân chủ Congo và Thụy Sĩ.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

* Tại cuộc gặp Tổng thống Romania Nicusor Daniel Dan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Romania; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 557 triệu USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất hai bên nâng tầm, đa dạng hóa hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và khả năng bổ trợ lẫn nhau như nông nghiệp bền vững, công nghiệp phụ trợ, điện tử, du lịch, chuyển đổi số, an ninh mạng và giáo dục – đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania﻿ Nicusor Dan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Romania nhất trí với các đề xuất, khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực tiềm năng, đồng thời tiếp tục tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp tại các diễn đàn đa phương và sớm tổ chức chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Romania.

* Tại cuộc gặp Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp, huy động nguồn lực thực hiện các dự án chung, đặc biệt trong lĩnh vực lúa gạo và hạt điều.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước, nhất là vai trò cửa ngõ kết nối thị trường ASEAN và Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi.

Tổng thống Senegal khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin về các dự án tiềm năng và chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Senegal.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích doanh nghiệp hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, công nghệ số, khai khoáng, xây dựng hạ tầng và nông nghiệp; đồng thời tăng cường triển khai các thỏa thuận đã đạt được.

* Tại cuộc gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị xác định mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Cộng hòa Dân chủ Congo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, giao thông xanh, nông lâm nghiệp và khoáng sản.

Hai bên nhất trí tăng cường mở cửa thị trường, đa dạng hóa mặt hàng, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức khu vực châu Phi, cũng như quan hệ ASEAN – Liên minh châu Phi.

ĐẨY NHANH HỢP TÁC TÀI CHÍNH, CÔNG NGHỆ VÀ HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC

* Tại cuộc tiếp Phó Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả triển khai các cam kết đạt được trong cuộc tiếp xúc cấp cao Việt Nam – Thụy Sĩ tháng 10/2026, cũng như việc ký Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Khối EFTA, gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Phó Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Ignazio Cassis. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên nhất trí khẩn trương triển khai các thủ tục phê duyệt để Hiệp định sớm có hiệu lực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư; đưa khoa học – công nghệ và công nghệ tài chính trở thành những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác song phương.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ tài chính (fintech), xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và dược phẩm.

Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán làm mới Hiệp định Bảo hộ đầu tư song phương; đồng thời tăng cường hợp tác giảm phát thải khí nhà kính theo Điều 6 Thỏa thuận Paris và thúc đẩy khả năng đàm phán hiệp định song phương về trao đổi tín chỉ carbon.

* Trong cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hai bên nhất trí đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả theo hướng thực chất, gắn tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường gắn kết hai nền kinh tế.

Trọng tâm là thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác chiến lược về kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, đặc biệt là đường sắt Viêng Chăn – Vũng Áng, cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn, dự án đường ống dẫn dầu và kho chứa xăng dầu Việt Nam – Lào.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các tuyên bố chung, thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Đồng thời, hai bên thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2027, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.