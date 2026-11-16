Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, công nghệ với các đối tác

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo TTXVN, ngày 15/11, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc gặp song phương và trao đổi với lãnh đạo các nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường kết nối và cụ thể hóa các cam kết đã đạt được.

THÚC ĐẨY TRIỂN KHAI CÁC THỎA THUẬN CHIẾN LƯỢC VỚI BRAZIL VÀ CANADA

* Tại cuộc gặp Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chúc mừng Tổng thống Lula da Silva tái đắc cử nhiệm kỳ 2027–2031.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Brazil, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại Mỹ Latinh, Thủ tướng mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược trong nhiệm kỳ mới của Tổng thống Lula da Silva.

Tổng thống Brazil khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp đưa quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển kể từ khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024; nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch Hành động giai đoạn 2025–2030, thực hiện hiệu quả các nội dung đã thống nhất.

* Tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Mark Carney, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa của việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Canada lên Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada tháng 9/2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai kết quả chuyến thăm; đề nghị hai bên sớm cụ thể hóa các cam kết thành chương trình, dự án hợp tác với tiến độ rõ ràng, hướng tới kết quả thiết thực.

Thủ tướng Mark Carney khẳng định Canada coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, nhất trí phối hợp chặt chẽ thực hiện các thỏa thuận cấp cao và thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực cùng ưu tiên, có thế mạnh.

Hai Thủ tướng nhất trí giao Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp đẩy nhanh việc triển khai Kế hoạch Hành động về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Canada.

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU THƯƠNG MẠI 20 TỶ USD VỚI AUSTRALIA

* Tại cuộc gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia tháng 8/2026 đã tạo thêm động lực và định hướng mới cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam đang khẩn trương triển khai các kết quả chuyến thăm, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường lòng tin chiến lược.

Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước cùng hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều; tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng mong Australia tiếp tục duy trì nguồn cung năng lượng ổn định, trong đó có khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khoáng sản chiến lược; đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển và hydrogen xanh.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam cam kết tạo môi trường chính sách, pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư Australia hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng Anthony Albanese đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội và định hướng phát triển mới của Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam giữ vị trí quan trọng trong Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia.

Australia khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ đầu tư lớn tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ.

Hai Thủ tướng nhất trí đẩy mạnh hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Thủ tướng Anthony Albanese sớm thăm lại Việt Nam, dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 và cử lãnh đạo Australia tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 4.

Thủ tướng Australia khẳng định sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò nước chủ nhà APEC 2027.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tham vấn tại ASEAN, Liên hợp quốc và APEC; ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI HẠ TẦNG, NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ASEAN

* Tại các cuộc trao đổi với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước chia sẻ về tình hình phát triển, các ưu tiên và những vấn đề cùng quan tâm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các nhà lãnh đạo trao đổi định hướng tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, năng lượng, hợp tác điện, chuyển đổi số và những lĩnh vực tiềm năng khác.

Hai bên cũng thảo luận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hợp tác, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ, tạo thuận lợi cho các chương trình, dự án chung.

Các cuộc trao đổi góp phần tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên, hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết, phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.