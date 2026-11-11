Thúc đẩy hợp tác kinh tế, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Về phía Keidanren có ông UENO Shingo - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam thuộc Keidanren; ông FUJIMOTO Masayoshi - Chủ tịch Tập đoàn Sojitz, đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Về phía CMC có ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, Thành viên Tham nghị Shingiin của Keidanren; ông Hồ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn/Chủ tịch CMC Global cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Toàn cảnh chương trình làm việc đoàn công tác Bí thư Thành ủy Hà Nội, Keidanren và Tập đoàn Công nghệ CMC tại Tokyo ngày 10/11/2026.

Keidanren tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Tại buổi làm việc, đại diện Keidanren cho biết tổ chức hiện quy tụ khoảng 1.500 doanh nghiệp và 150 hiệp hội kinh tế hàng đầu Nhật Bản. Từ năm 2003, Ủy ban Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam thuộc Keidanren đã phối hợp với Chính phủ Việt Nam triển khai Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Ueno Shingo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sumitomo, Đồng Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật - Việt thuộc Keidanren chia sẻ: “Trong giai đoạn tới, Keidanren định hướng tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực chuyển đổi AI (AX), chuyển đổi xanh (GX) và chuyển đổi số (DX); đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng kết nối doanh nghiệp. Keidanren khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045”.

Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư vào hạ tầng chiến lược và công nghệ cao

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Thủ đô. Trong 10-12 năm tới, Hà Nội xác định ưu tiên phát triển các lĩnh vực hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và đô thị thông minh; đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong công nghệ cao, công nghệ lõi, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hạ tầng số, năng lượng xanh và logistics thông minh.

Thành phố kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có Tập đoàn Sumitomo, tiếp tục mở rộng đầu tư vào các dự án khu công nghiệp thế hệ mới, khu công nghiệp xanh và dự án Bắc Hà Nội Smart City. Với CMC, Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng số, dữ liệu, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, qua đó đóng góp vào mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

CMC đề xuất phát triển không gian công nghệ và đổi mới sáng tạo quy mô 100 ha tại Hà Nội

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC khẳng định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng của CMC. Với hơn 33 năm phát triển, CMC luôn coi trọng hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản, không chỉ trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin mà còn hướng tới nghiên cứu, phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược.

Ông Nguyễn Trung Chính cho biết CMC đang tập trung vào ba trụ cột chiến lược gồm: AI và chuyển đổi AI; nghiên cứu, phát triển (R&D) và làm chủ công nghệ chiến lược; hạ tầng số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây là những nền tảng quan trọng để CMC hiện thực hóa định hướng trở thành doanh nghiệp AI-X toàn cầu, đồng thời đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi AI của Việt Nam.

Đáng chú ý, CMC đề xuất nghiên cứu phát triển một không gian công nghệ và đổi mới sáng tạo quy mô khoảng 100 ha tại Hà Nội. Mô hình này hướng tới kết nối các doanh nghiệp công nghệ thông tin, trung tâm R&D, viện nghiên cứu, trường đại học, startup và nhà đầu tư trong cùng một hệ sinh thái; đồng thời tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp công nghệ Nhật Bản tham gia đầu tư, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Đề xuất được kỳ vọng sẽ mở ra không gian hợp tác mới giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ, góp phần hình thành các động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ định hướng hợp tác công nghệ và đề xuất phát triển không gian đổi mới sáng tạo tại Hà Nội.

Tăng cường kết nối chiến lược, thúc đẩy các dự án hợp tác thực chất

Đại diện Tập đoàn Sumitomo cho biết doanh nghiệp đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1955 và có quá trình đầu tư, hợp tác lâu dài trong nhiều lĩnh vực. Các dự án khu công nghiệp của Sumitomo hiện tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động, bên cạnh các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, đường sắt đô thị, đô thị thông minh và bán lẻ.

Từ năm 2024, Sumitomo cũng đã triển khai hợp tác về vốn và kinh doanh với một doanh nghiệp phần mềm Việt Nam. Trong thời gian tới, Tập đoàn mong muốn mở rộng hợp tác trong phát triển hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, đô thị thông minh, khu công nghiệp thế hệ mới; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, chuỗi cung ứng và lĩnh vực y tế.

Đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội, Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản Keidanren và Tập đoàn Công nghệ CMC chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Buổi làm việc là dịp quan trọng để các bên trao đổi định hướng, tăng cường kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể. Sự đồng hành giữa chính quyền Thành phố Hà Nội, các tổ chức kinh tế Nhật Bản và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các dự án hợp tác thực chất, tạo động lực phát triển kinh tế, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

CMC ký kết hai thỏa thuận hợp tác chiến lược về AI và hạ tầng số tại Diễn đàn Công tư Việt Nam - Nhật Bản

Trước đó, ngày 9/11/2026, tại Tokyo, trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam - Nhật Bản, Tập đoàn Công nghệ CMC đã trao hai Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Matsuo Institute và Mitsui & Co. về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số, chuyển đổi số và đầu tư. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC tham dự diễn đàn với vai trò Shingiin (Thành viên Hội đồng Tham nghị) của Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren).

Lễ trao MOU diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hợp tác công nghệ của CMC tại Nhật Bản.

Cụ thể, với Matsuo Institute, CMC hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ AI và ươm tạo startup, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản. Với Mitsui & Co., hai bên định hướng hợp tác phát triển hạ tầng AI, chuyển đổi số và đầu tư công nghệ, kết hợp năng lực công nghệ, hạ tầng số của CMC với kinh nghiệm đầu tư và mạng lưới đối tác quốc tế của Mitsui & Co.

Đại diện Tập đoàn Công nghệ CMC và Matsuo Institute, Mitsui & Co. trao các Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược tại Diễn đàn Công tư Việt Nam - Nhật Bản ngày 9/11/2026.

Bên cạnh hoạt động ký kết, CMC giới thiệu các sáng kiến công nghệ với hai định hướng trọng tâm: Trusted AI - AI tin cậy trên nền tảng dữ liệu, hạ tầng có thể kiểm soát; và AI ứng dụng trong hiện đại hóa hệ thống công nghệ kế thừa (Legacy System Modernization) cho doanh nghiệp Nhật Bản.

Với hơn 33 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và viễn thông, CMC đang đẩy mạnh chiến lược AI-X, phát triển hệ sinh thái tích hợp AI, dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng số. Thông qua chương trình làm việc tại Nhật Bản, CMC tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, chuyển dịch từ cung cấp dịch vụ công nghệ sang cùng nghiên cứu, phát triển giải pháp, đầu tư và làm chủ công nghệ.