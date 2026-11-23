Các đại biểu tham gia thảo luận về cơ hội hợp tác tiềm năng cho doanh nghiệp giữa Việt Nam và châu Phi. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Chiều 23/11, tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy hợp tác khu vực tư nhân Việt Nam-châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp."

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án "Giảm thiểu phát thải lúa gạo qua bù đắp carbon" (CORE) do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, nhằm kết nối nhu cầu thực tiễn của các quốc gia châu Phi với kinh nghiệm, công nghệ và năng lực đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong phát triển nông nghiệp, chuyển mình từ một quốc gia từng đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Những kinh nghiệm thực tiễn về phát triển ngành hàng lúa gạo, tổ chức lại sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị và nâng cao thu nhập cho nông dân chính là những thế mạnh cốt lõi mà Việt Nam có thể chia sẻ với các nước đang phát triển, đặc biệt là khu vực châu Phi.

Ông Phạm Ngọc Mậu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Trưởng Nhóm Công tác Hợp tác Nam - Nam trong nông nghiệp nhận định, châu Phi là khu vực sở hữu tiềm năng rất lớn về quỹ đất, tài nguyên, nguồn lao động và quy mô thị trường.

Nhiều quốc gia tại châu lục này đang đặt ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, Việt Nam có bề dày kinh nghiệm thực tiễn, đội ngũ chuyên gia giàu năng lực và ngày càng có nhiều doanh nghiệp đủ tầm vóc vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Phạm Ngọc Mậu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Trưởng Nhóm Công tác Hợp tác Nam - Nam trong nông nghiệp giới thiệu về cơ chế vận hành Nhóm trong nông nghiệp. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Theo đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, đây là thời điểm thuận lợi để hai bên chuyển dịch phương thức hợp tác từ chủ yếu trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật sang hợp tác toàn diện hơn, gắn kết chặt chẽ khoa học công nghệ với đầu tư, sản xuất, chế biến và phát triển thị trường. Hợp tác nông nghiệp Việt Nam-châu Phi không chỉ dừng lại ở việc Việt Nam chia sẻ tri thức cho nước bạn, mà cần mở ra không gian để doanh nghiệp hai bên cùng đầu tư, kinh doanh và kiến tạo các chuỗi giá trị trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

"Nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành lĩnh vực tiên phong, tạo dựng quan hệ hợp tác, lòng tin và mở đường cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác", ông Mậu nhấn mạnh.

Thực tiễn triển khai cho thấy, để hợp tác Nam - Nam đi vào chiều sâu và bảo đảm tính bền vững, cộng đồng doanh nghiệp phải đóng vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện, trong khi các cơ quan Nhà nước, viện nghiên cứu và tổ chức phát triển quốc tế giữ vai trò kiến tạo, kết nối và hỗ trợ hành lang pháp lý.

Trên tinh thần đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3786 ngày 16/9/2025 thành lập Nhóm Công tác Hợp tác Nam - Nam trong nông nghiệp. Đây là mô hình tiên phong đầu tiên trên thế giới thiết lập cơ chế cam kết quốc tế chính thức về chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp với các quốc gia đang phát triển, giúp giải quyết điểm nghẽn thiếu thông tin xác thực và tình trạng doanh nghiệp đầu tư đơn lẻ tại châu Phi.

Nhóm Công tác vận hành cơ chế trao đổi thông tin hai chiều minh bạch, tuân thủ pháp luật thông qua hai kênh chủ đạo là G2B (Chính phủ với Doanh nghiệp) và B2B (Doanh nghiệp với Doanh nghiệp).

Đáng chú ý, Nhóm Công tác đã hệ thống hóa ba gói năng lực thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam để chuyển giao tới đối tác quốc tế: gói kỹ thuật nông nghiệp với các quy trình canh tác chi phí thấp; gói vật tư nông nghiệp và nông cụ; gói chính sách và quản lý, tập trung chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi mô hình sản xuất sang hợp tác xã kiểu mới và giải pháp vượt qua rào cản thương mại để đưa nông sản thâm nhập thị trường quốc tế.

Không chỉ phục vụ riêng ngành nông nghiệp, Nhóm Công tác còn là cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đa ngành như: công nghiệp chế biến, năng lượng, viễn thông, khai khoáng, xây dựng hạ tầng và logistics.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy, khi doanh nghiệp đa ngành đầu tư tại châu Phi triển khai kèm theo một dự án nông nghiệp hoặc chương trình đào tạo nhân lực nông nghiệp tại Việt Nam (từ tập huấn ngắn hạn cho nông dân đến đào tạo kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ với chi phí hợp lý) sẽ giúp "mềm hóa" và "xanh hóa" dự án, tạo thiện cảm sâu sắc và gắn kết bền chặt với chính quyền cùng người dân sở tại.

Thông tin về dự thảo đầu tiên của Khung hợp tác chiến lược hợp tác Nam - Nam giai đoạn 2026-2035 giữa Việt Nam và năm nước châu Phi đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển ngành lúa gạo bền vững, phát thải thấp gồm: Nigeria, Senegal, Uganda, Zambia và Angola, Tiến sỹ Đào Thế Anh, Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam, đại diện nhóm tư vấn của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết, khung chiến lược hướng tới thành lập một đối tác về hệ thống canh tác lúa bền vững và giảm phát thải thấp giữa Việt Nam và năm nước châu Phi như một sáng kiến đầu tiên.

Theo Tiến sỹ Đào Thế Anh, dù châu Phi sở hữu tiềm năng diện tích canh tác nông nghiệp chiếm tới 60% diện tích thế giới và trồng lúa tại hơn 43 trong số 54 quốc gia, khu vực này vẫn phải nhập khẩu khoảng 17 triệu tấn gạo/năm và có nguy cơ tăng gấp đôi vào năm 2030 do nhu cầu tăng cao, trong khi năng suất lúa chung chỉ khoảng 2-3 tấn/ha.

Kế hoạch hành động chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm của châu Phi đặt mục tiêu tăng 45% sản lượng nông sản thực phẩm đến năm 2035 thông qua công nghệ và đổi mới sáng tạo, giảm 50% thất thoát sau thu hoạch và tăng gấp ba lần thương mại lương thực nội khối.

Trong 30 năm qua, năng suất lúa của Việt Nam đã tăng lên mức cao gấp khoảng ba lần châu Phi (nhờ canh tác 2-3 vụ/năm so với chủ yếu 1 vụ ở nhiều vùng của châu Phi) và sản lượng gạo của Việt Nam đạt khoảng 27 triệu tấn/năm, ngang bằng tổng sản lượng của toàn bộ các nước châu Phi.

Bên cạnh yếu tố giống và kỹ thuật, Việt Nam có kinh nghiệm vận hành theo cơ chế thị trường, không trợ cấp tài chính cho đầu vào hay trợ giá đầu ra, tạo môi trường thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp.

Tiến sỹ Đào Thế Anh cho rằng, các mô hình trình diễn quy mô nhỏ, tập huấn "cầm tay chỉ việc" và sự ủng hộ chính trị của nước bạn là điểm mạnh, song giai đoạn tới cần khắc phục ba hạn chế: dự án thường nặng về kỹ thuật nên khó duy trì khi hết hỗ trợ; thiếu sự tham gia của khu vực tư nhân (đặc biệt tư nhân châu Phi) trong kết nối thị trường và cung ứng dịch vụ, cùng vướng mắc tiên quyết về kết nối hệ thống ngân hàng, thanh toán để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường; và cơ chế tài chính cần linh hoạt hơn, có dữ liệu đo đếm rõ ràng để thu hút nguồn lực.

Đánh giá cao vai trò và kinh nghiệm của Việt Nam trong nâng cao năng suất lúa gạo, tổ chức nông dân và chuyển dịch sang canh tác bền vững, ông Oemar Idoe, Phó Giám đốc Quốc gia Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam cho rằng, các quốc gia và khu vực trên thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức chung gay gắt như: biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên và áp lực bảo đảm an ninh lương thực.

Không một quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết những vấn đề này mà cần sự chung tay, các giải pháp thực tiễn và cơ chế học hỏi lẫn nhau hai chiều. Đó chính là giá trị cốt lõi của hợp tác Nam - Nam, cho phép các nước chia sẻ những mô hình thành công, phân tích những bài học chưa đạt hiệu quả và điều chỉnh phương pháp tiếp cận phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Khung Hợp tác Chiến lược và Kế hoạch Hành động Hợp tác Nam - Nam giữa Việt Nam và năm quốc gia châu Phi về phát triển lúa gạo bền vững, phát thải thấp.

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng thẳng thắn chia sẻ nhu cầu, nhận diện rào cản khi tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và huy động nguồn lực đầu tư tại châu Phi.

Với quyết tâm của Chính phủ các nước, sự hỗ trợ của các tổ chức phát triển quốc tế như: BMZ, GIZ cùng sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác nông nghiệp Việt Nam-châu Phi được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới thực chất, hiệu quả và bền vững hơn./.