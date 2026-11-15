Thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số trong không gian Pháp ngữ
Ngày 15/11, tại Phnom Penh, Campuchia, Diễn đàn doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ năm 2026 (FrancoTech 2026) đã được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.
Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm cộng đồng Pháp ngữ càng cần đưa hợp tác khoa học, công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuc-day-hop-tac-khoa-hoc-cong-nghe-va-kinh-te-so-trong-khong-gian-phap-ngu-post1148469.vnp