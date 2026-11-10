Thúc đẩy hợp tác kênh Đảng giữa Việt Nam và Đảng Duy Tân Nhật Bản
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 10/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuc-day-hop-tac-kenh-dang-giua-viet-nam-va-dang-duy-tan-nhat-ban-post1147255.vnp