Thúc đẩy hợp tác hậu cần, kỹ thuật giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam-Campuchia

Tại hội đàm, Thiếu tướng Đinh Công Phương giới thiệu khái quát với Đại tướng Khiev Saphat về Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, với 5 chuyên ngành hậu cần (quân nhu, quân y, xăng dầu, doanh trại, vận tải) và 3 chuyên ngành kỹ thuật (quân khí, xe-máy, kỹ thuật quân, binh chủng).

Thiếu tướng Đinh Công Phương tại hội đàm.

Đại tướng Khiev Saphat, Phó tổng thư ký Bộ Quốc phòng Campuchia kiêm Phó cục trưởng Cục Nhân sự phát biểu tại hội đàm.

Hai bên trao đổi các nội dung hợp tác thời gian qua về hậu cần, quân y, kỹ thuật quân sự. Đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp như: Kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, bố trí dây chuyền và xử lý các điểm nghẽn trong quá trình sản xuất; kinh nghiệm nâng cao năng suất thông qua tối ưu hóa nguồn lực; kinh nghiệm kết hợp cải tiến máy móc thiết bị với nâng cao tay nghề người lao động.

Đại tướng Khiev Saphat đánh giá cao năng lực của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, trong đó có Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, dành cho Bộ Quốc phòng Campuchia thời gian qua; bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác hậu cần, kỹ thuật giữa hai bên.

Nhân dịp này, hai bên cũng thống nhất một số phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai bên tin tưởng rằng hợp tác hậu cần, kỹ thuật giữa Bộ Quốc phòng hai nước sẽ có những bước phát triển mới, góp phần củng cố và tăng cường tình đoàn kết gắn bó Việt Nam-Campuchia.