Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - EU theo hướng thực chất, hiệu quả

Các đại biểu hai bên tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng gặp gỡ Đại sứ Julien Guerrier và các thành viên đoàn công tác, đồng thời khẳng định, Hà Nội có quan hệ gắn bó mật thiết với châu Âu và các thành viên EU.

"Trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và EU, Hà Nội mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với EU theo hướng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên", Bí thư Thành ủy khẳng định.

Đáp lại, Đại sứ Julien Guerrier đánh giá, quan hệ giữa Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng với EU đang tiếp tục phát triển tích cực. Đại sứ cảm ơn lãnh đạo thành phố thời gian qua đã hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa EU và các đối tác Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (phải) trao đổi với các đại biểu Liên minh châu Âu. Ảnh: Quang Thái

Tại buổi làm việc, hai bên dành thời gian trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Đánh giá cao tốc độ phát triển cũng như tầm nhìn dài hạn 100 năm của Hà Nội, Đại sứ Julien Guerrier cho rằng, EU và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu có nhiều dư địa tham gia vào quá trình hiện đại hóa Thủ đô, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, logistics, quản lý chất thải, cấp nước, xây dựng đô thị thông minh và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Phát triển hệ thống đường sắt đô thị là một trong những nội dung trọng tâm được hai bên trao đổi. Đại sứ Julien Guerrier đề cập đến tuyến đường sắt đô thị số 3, dự án có sự hỗ trợ của châu Âu, đồng thời bày tỏ mong muốn Hà Nội tiếp tục dành sự quan tâm để dự án được triển khai hiệu quả.

Đại sứ EU cũng khẳng định, EU sẵn sàng chia sẻ công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phát triển, vận hành và hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội. Đây là một hướng hợp tác vừa có ý nghĩa thực tiễn, vừa mang tính biểu tượng trong quá trình Hà Nội từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trao quà lưu niệm của Thủ đô Hà Nội tặng Đại sứ Julien Guerrier. Ảnh: Quang Thái

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Đại sứ Julien Guerrier còn nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của hợp tác công nghệ. Theo Đại sứ, với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang được Hà Nội thúc đẩy, hai bên có thể mở rộng hợp tác trong xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi công nghệ và ứng dụng các giải pháp hiện đại của châu Âu trong quản lý đô thị.

Trong lĩnh vực văn hóa, Đại sứ Julien Guerrier cho biết, EU dự kiến tham gia các sự kiện về sáng tạo và thiết kế tại Hà Nội, trong đó có không gian trưng bày tại khu vực quảng trường bên hồ Hoàn Kiếm. Đại sứ mong muốn, Hà Nội tiếp tục quan tâm hỗ trợ các hoạt động của EU, trong đó có Liên hoan phim châu Âu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 và các hoạt động nhân Ngày châu Âu vào tháng 5-2027.

Nhất trí với những đề xuất của Đại sứ EU, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Hà Nội với các doanh nghiệp, tổ chức, quỹ đầu tư, các quốc gia thành viên và EU còn rất lớn.

Các đại biểu thành phố Hà Nội tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các mối quan hệ hợp tác, trước hết ở những lĩnh vực có nhu cầu lớn và khả năng tạo tác động lan tỏa, trong đó có đường sắt đô thị và cải tạo cầu Long Biên.

"Chúng tôi mong muốn Đại sứ tiếp tục đóng vai trò cầu nối trong thời gian tới, thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu nghiên cứu sâu hơn các cơ hội tại Hà Nội", Bí thư Thành ủy bày tỏ.

Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% trong thập kỷ tới, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, nhu cầu về nguồn lực, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và vốn đầu tư quốc tế là rất lớn. Việc tăng cường hợp tác với EU, đặc biệt thông qua các doanh nghiệp và quỹ đầu tư châu Âu, sẽ góp phần bổ sung nguồn lực cho quá trình phát triển Thủ đô.

Hà Nội khẳng định sẵn sàng đón tiếp, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, quỹ đầu tư châu Âu nghiên cứu thị trường, triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô. Cách tiếp cận này phù hợp với chủ trương tăng cường quan hệ Việt Nam - EU, vốn đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng, bền vững, dựa trên lợi thế về công nghệ, vốn và thị trường của mỗi bên.

Các đại biểu Liên minh châu Âu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy đã dành thời gian giải đáp một số nội dung của phía EU liên quan tới các dự án trên địa bàn Hà Nội.

Cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Julien Guerrier khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào quan hệ đang phát triển tích cực giữa EU và Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, qua đó tạo giá trị lâu dài cho quá trình hiện đại hóa và phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.