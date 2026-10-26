Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và thành phố Ioannina (Hy Lạp)

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương và Thị trưởng thành phố Ioannina, ông Thomas Begas. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã thông tin với Thị trưởng Thomas Begas về tình hình và tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam, quan hệ truyền thống hữu nghị hơn 50 năm giữa hai nước Việt Nam-Hy Lạp, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong năm 2026.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp nhấn mạnh: Quan hệ chính trị tốt đẹp là cơ sở thuận lợi để hai nước đẩy mạnh quan hệ trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Tại vùng Ioannina, nơi có các nhà máy chế biến thực phẩm lớn của Hy Lạp, hiện có khoảng gần 300 công nhân lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Do vậy, Việt Nam mong muốn chính quyền thành phố quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ người lao động Việt Nam trong quá trình làm việc tại đây.

Ngoài ra, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã giới thiệu với Thị trưởng thành phố Ioannina về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Athens (ACAT) với mong muốn kết nối và tổ chức một số hoạt động của ACAT tại Ioannina nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân địa phương về ASEAN.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương và Ban lãnh đạo Công ty Pindos. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp thăm thành phố Ioannina, Thị trưởng Thomas Begas đặc biệt quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ công nhân Việt Nam đang làm việc tại khu vực, đồng thời mong muốn thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa thành phố với các nước ASEAN theo đề xuất của Việt Nam để mở ra các chương trình hợp tác về văn hóa, du lịch, thể thao của Ioannina với các nước thành viên ACAT (Việt Nam, Indonesia, Philippines và Thái Lan).

Trong chương trình chuyến thăm, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã tới thăm và làm việc với 2 công ty chế biến thực phẩm lớn hàng đầu của Hy Lạp là Nitsiakos và Pindos.

Gặp gỡ một số công nhân Việt Nam đang làm việc tại nhà máy Nitsiakos, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; đồng thời chia sẻ với người lao động sự cần thiết trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định của công ty, có thái độ làm việc và sinh hoạt tích cực, phù hợp văn hóa và quy định của sở tại, giữ gìn hình ảnh và nâng cao thương hiệu người lao động Việt Nam.