Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Huế và Philippines

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh giới thiệu tiềm năng hợp tác của Huế.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh chào mừng Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III cùng đoàn công tác đến thăm Huế; đồng thời đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Philippines. Chủ tịch UBND thành phố mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh.

Thông tin tại buổi làm việc cho biết, thời gian qua, Huế và Philippines đạt được một số kết quả hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thương mại và du lịch. Các đoàn nghệ thuật Philippines thường xuyên tham gia Festival Huế từ năm 2014; Đại học Huế đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 5 trường đại học của Philippines. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Huế sang thị trường Philippines đạt 36,29 triệu USD. Trong 8 tháng đầu năm 2026, thành phố đón 2.888 lượt khách Philippines lưu trú, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III bày tỏ vui mừng khi đến thăm Huế, mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Philippines hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ đề xuất tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; trao đổi kinh nghiệm bảo tồn di sản, phát triển du lịch văn hóa, trong đó có kinh nghiệm bảo tồn Thành cổ Intramuros của Philippines. Đồng thời, Đại sứ thông tin dự kiến tổ chức Ngày Văn hóa Philippines tại Việt Nam vào quý I năm 2027, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, giáo dục giữa hai nước.

Về định hướng hợp tác, thành phố Huế mong muốn đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối doanh nghiệp; tăng cường quảng bá du lịch, xây dựng các tour, tuyến du lịch phù hợp với thị trường Philippines; mở rộng hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu khoa học. Hai bên cũng quan tâm duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, trao đổi kinh nghiệm tổ chức lễ hội và bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, kết nối, từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác thiết thực, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.