Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) tặng quà biểu trưng của thành phố cho bà Lina Gandlose Hansen, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HUY

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi về các nội dung hợp tác tiềm năng nhằm tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Đan Mạch; đặc biệt thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các đối tác của Đan Mạch trong thời gian tới.

Đồng thời, trao đổi về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Đan Mạch tại thành phố Đà Nẵng; thúc đẩy tiến độ ký kết và triển khai các kế hoạch hoạt động của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt ý nghĩa khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện và hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch (1971 - 2026).

Đây là cơ hội để mở rộng và làm sâu sắc hơn các hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai bên.

Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội thành phố thời gian qua với nhiều điểm sáng nổi bật; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 10,31%, quy mô GRDP theo giá hiện hành 9 tháng năm 2026 ước đạt 264,6 nghìn tỷ đồng.

Thời gian qua, thành phố đã triển khai một số hoạt động giao lưu văn hóa với các cơ quan, tổ chức của Đan Mạch như chuỗi hoạt động “Đà Nẵng - Copenhagen: Hành trình Xanh bên bờ sông Hàn”; ông Nicolai Prytz, nguyên Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam dành nhiều tình cảm cho Đà Nẵng khi liên tiếp ba năm tham gia Ban Giám khảo Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: TRỌNG HUY

Hiện có 2 doanh nghiệp Đan Mạch đang đầu tư tại Đà Nẵng. Thành phố đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Đan Mạch trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, trong đó ghi nhận trách nhiệm xã hội của Carlsberg Việt Nam khi tích cực tài trợ các hoạt động cộng đồng, văn hóa, thể thao tại khu vực miền Trung trong hơn 35 năm phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị phía Đan Mạch hỗ trợ làm cầu nối thắt chặt phối hợp, giám sát và hỗ trợ Carlsberg triển khai toàn diện các nội dung cam kết về đầu tư, hiện đại hóa vận hành, logistics xanh và các chương trình hỗ trợ cộng đồng tại Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2031.

Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác với Maersk/APM Terminals; giới thiệu thêm các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Đan Mạch có thế mạnh đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng.

Bà Lina Gandlose Hansen cho biết thời gian tới, với cương vị đại sứ, bà sẽ nỗ lực kết nối với các doanh nghiệp, địa phương Đan Mạch có nhu cầu tìm hiểu và đầu tư vào Đà Nẵng trên các lĩnh vực thành phố quan tâm.