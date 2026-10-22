Thúc đẩy hợp tác giữa nữ doanh nhân Thái Nguyên và Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc)

Hội nghị tạo cơ hội để hai bên giao lưu, mở rộng hợp tác kinh tế, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Thái Nguyên và Gyeongsangbuk-do.

Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và hội viên Hội Nữ Doanh nhân tỉnh.

Phát biểu chào mừng, bà Nam Yeong Nam, Chủ tịch Chi hội Nữ Doanh nhân Gyeongsangbuk-do thuộc Hội Nữ Doanh nhân Hàn Quốc, nhấn mạnh: Trên nền tảng quan hệ kết nghĩa hơn 20 năm giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Gyeongsangbuk-do, cùng tình cảm hữu nghị được vun đắp qua các chuyến thăm, giao lưu. Hội nghị tiếp tục mở rộng cơ hội kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai địa phương.

Thông qua kết nối doanh nghiệp, giới thiệu, trao đổi sản phẩm và giao lưu văn hóa, nữ doanh nhân hai bên góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị, sự tin cậy, tạo nền tảng cho hợp tác bền vững.

Sự gắn kết giữa Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên và Chi hội Nữ Doanh nhân Gyeongsangbuk-do tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giúp hội viên chia sẻ kinh nghiệm quản trị, tìm hiểu nhu cầu thị trường và tìm kiếm đối tác phù hợp, đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khẳng định: Các hoạt động tham quan, tìm hiểu thực tế tại doanh nghiệp, khu công nghiệp và cơ sở giáo dục của tỉnh Gyeongsangbuk-do trong những ngày qua đã giúp Đoàn công tác hiểu thêm về tư duy quản trị hiện đại, tinh thần đổi mới sáng tạo và kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc, đồng thời gợi mở nhiều ý tưởng hợp tác giữa hai bên.

Khái quát những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên thời gian qua, đồng chí Đinh Quang Tuyên nhấn mạnh tiềm năng, cơ hội mở rộng hợp tác giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, chương trình giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức hội nữ doanh nhân hai tỉnh là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối doanh nghiệp; mở ra cơ hội hợp tác trong thương mại, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, y tế, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Thái Nguyên đang phấn đấu trở thành một trong những điểm đến đầu tư hàng đầu của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để các nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc Chi hội Nữ Doanh nhân Gyeongsangbuk-do, tìm hiểu cơ hội, triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Các doanh nghiệp hội viên đã giới thiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, trưng bày sản phẩm và tìm hiểu cơ hội kết nối,

Nữ doanh nhân hai bên tham gia trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp hội viên đã giới thiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, trưng bày sản phẩm và tìm hiểu cơ hội kết nối. Nữ doanh nhân hai bên cũng tham gia trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa mỗi nước, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa hai tổ chức hội, hai địa phương.