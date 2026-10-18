Thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực Cơ khí – Động lực

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Cơ khí – Động lực

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, cho biết trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, năng lượng mới và chuyển đổi xanh đang đặt ra những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với ngành cơ khí – động lực, cả về công nghệ và nguồn nhân lực. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhà trường mong muốn hội nghị lần này sẽ thúc đẩy hợp tác thiết thực.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi phát biểu khai mạc hội nghị

Theo PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái, hội nghị năm nay diễn ra đúng dịp Khoa Cơ khí kỷ niệm 40 năm thành lập (1986–2026), đánh dấu chặng đường phát triển trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hiện Khoa đào tạo 4 ngành trình độ đại học, 1 ngành thạc sĩ và 1 ngành tiến sĩ, với quy mô khoảng 3.000 sinh viên.

Hội nghị lần thứ XIX nhận được 102 báo cáo khoa học, trong đó 82 bài qua phản biện đã được tuyển chọn và đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Đây là kết quả thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia trong cộng đồng cơ khí – động lực. Qua đây, PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái bày tỏ mong muốn hội nghị hôm nay không chỉ là nơi công bố kết quả nghiên cứu mà còn thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái bày tỏ, Trường Đại học Thủy lợi sẵn sàng phối hợp triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực cơ khí phục vụ thủy lợi, nông nghiệp và năng lượng tái tạo.

Tại hội nghị, GS.TS Vũ Đức Lập, Chủ tịch CLB Cơ Khí - Động Lực cho biết, đây là Hội nghị Khoa học thường niên nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các nhà giáo, các doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi những vấn đề mới về KH&ĐT, quản lý sản xuất… Hội nghị năm nay nhận được 102 bài báo khoa học, trong đó 82 bài được tuyển chọn sau phản biện và đăng toàn văn trên số đặc biệt của Tạp chí Cơ khí Việt Nam. Tại phiên toàn thể, Ban tổ chức lựa chọn 3 báo cáo tiêu biểu để trình bày.

GS.TS Vũ Đức Lập, Chủ tịch CLB Cơ Khí - Động Lực phát biểu

Nhiều hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực Cơ khí – Động lực

Theo Ban tổ chức, các báo cáo tại phiên toàn thể tập trung vào nhiều hướng nghiên cứu của lĩnh vực cơ khí – động lực, từ khai thác năng lượng sóng biển đến lưu biến học và điều khiển tự động hóa.

Cụ thể, GS.TS Trương Tích Thiện, Chủ tịch Hội Cơ học Vật rắn, nguyên Trưởng khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có bài chia sẻ về “Năng lượng sóng: Tiềm năng, thách thức và kết quả nghiên cứu sơ bộ từ nhóm nghiên cứu CMO”.

Nhóm nghiên cứu Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, đề cập đến bài toán điều khiển trong lĩnh vực cơ khí và tự động hóa với nội dung: “Điều khiển lai học tăng cường cho bài toán con lắc Furuta”.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi, đề cập đến lưu biến học – lĩnh vực nghiên cứu đặc tính chảy và biến dạng của vật liệu. Lĩnh vực này ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong cơ khí, tự động hóa, đặc biệt là các ngành công nghệ cao qua báo cáo “Ứng dụng của Rheology trong các quá trình công nghiệp và định hướng nghiên cứu”.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi trình bày Báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban tổ chức thực hiện Nghi lễ trao cờ luân lưu cho đơn vị tổ chức Hội nghị lần tiếp theo. Đại diện Ban Thường Trực CLB và Trường Đại học Thủy Lợi đã trao cờ cho Khoa máy tàu biển, Trường ĐH Hàng Hải, đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Cơ khí - Động lực lần thứ XX năm 2027.

Nghi lễ trao cờ luân lưu cho đơn vị tổ chức Hội nghị lần thứ XX

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị