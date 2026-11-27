Tại buổi tiếp, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn chào mừng bà Roberta Casali lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời chúc mừng ông Scott Roberts đảm nhiệm cương vị Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam kể từ ngày 16/10/2026. Phó Thống đốc Thường trực bày tỏ kỳ vọng, bà Roberta Casali và ông Scott Roberts sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa ADB với Việt Nam nói chung và NHNN nói riêng.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn cùng đoàn công tác ADB chụp ảnh lưu niệm

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn khẳng định ADB là đối tác phát triển quan trọng, đã có nhiều đóng góp thiết thực cho Việt Nam và ngành Ngân hàng trong hơn 30 năm qua; đồng thời mong muốn tiếp tục duy trì, tăng cường hợp tác, tập trung vào các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của ngành Ngân hàng.

Chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô và điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn cho biết, mặc dù kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP 9 tháng đầu năm 2026 tăng 9,01%, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các hoạt động sản xuất, đầu tư, du lịch,.. có nhiều chuyển biến tích cực.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn phát biểu tại buổi tiếp

Phó Thống đốc Thường trực nhấn mạnh, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030, trên cơ sở kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an toàn hệ thống tài chính – ngân hàng.

Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, kịp thời, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng; phát triển đồng bộ thị trường vốn nhằm đa dạng hóa các kênh huy động vốn trung và dài hạn, từng bước giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào tín dụng ngân hàng.

Về hợp tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Phó Thống đốc Thường trực đánh giá cao sự hỗ trợ của ADB trong công tác hoàn thiện chính sách, nâng cao năng lực thể chế và hiện đại hóa hoạt động ngân hàng thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật về tài chính toàn diện, tài trợ khí hậu, xây dựng quy trình đánh giá giám sát SREP theo Trụ cột 2 Basel II và tài trợ thương mại, chuỗi cung ứng.

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn mong muốn trong thời gian tới ADB tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế với NHNN trong hoàn thiện khuôn khổ chính sách tiền tệ, nâng cao năng lực giám sát và quản trị rủi ro ngân hàng. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, thanh toán xuyên biên giới, ứng dụng công nghệ mới, phát triển tài chính toàn diện và tài chính xanh, góp phần nâng cao tính ổn định, an toàn và khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Trao đổi về các giải pháp mở rộng nguồn vốn dài hạn, Phó Thống đốc Thường trực đánh giá cao định hướng của ADB trong việc thúc đẩy huy động nguồn vốn tư nhân và nguồn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức, bên cạnh nguồn vốn công và tín dụng ngân hàng, nhằm đa dạng hóa nguồn lực cho đầu tư phát triển và giảm áp lực cung ứng vốn đối với hệ thống ngân hàng. Phó Thống đốc Thường trực đề nghị ADB tiếp tục nghiên cứu, phát huy các công cụ tài chính phù hợp nhằm hỗ trợ các ngân hàng thương mại nâng cao năng lực quản lý rủi ro và mở rộng khả năng cung ứng vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Liên quan đến Chiến lược Đối tác Quốc gia (CPS) giai đoạn 2027–2031, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn ghi nhận và đánh giá cao các định hướng hỗ trợ của ADB, cơ bản phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam; đồng thời đề nghị ADB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam hoàn thiện CPS; tăng cường hỗ trợ nguồn lực tài chính, kỹ thuật và tư vấn chính sách, đa dạng hóa các công cụ tài trợ, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng chiến lược, chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bà Roberta Casali – Phó Chủ tịch ADB phụ trách điều hành Quản lý rủi ro và Tài chính phát biểu tại buổi tiếp

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Roberta Casali – Phó Chủ tịch ADB đánh giá cao những thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của NHNN trong việc định hướng, thúc đẩy cải cách và củng cố hệ thống tài chính, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế. Bà Roberta Casali cho rằng, trong bối cảnh nguồn lực công còn hạn chế, việc đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường huy động các nguồn lực và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân có ý nghĩa ngày càng quan trọng. ADB sẵn sàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình vay, hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong xây dựng CPS, huy động hiệu quả các nguồn lực của ADB để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam và tăng cường hợp tác trong khu vực.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp đã được xây dựng trong thời gian qua, quan hệ giữa NHNN và ADB sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn các ưu tiên phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.