Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ ASEAN

Cuộc họp Hội đồng Liên đoàn, Ban lãnh đạo các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO) năm 2026. Ảnh: TTXVN

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc họp trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên ACWO nhiệm kỳ 2025-2026.

Tham dự có bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch ACWO nhiệm kỳ 2025-2026; Tổng Thư ký, Giám đốc điều hành Ban Thư ký ACWO và 43 đại biểu của 10 tổ chức thành viên.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, những biến động của tình hình quốc tế và khu vực đang đặt ra cơ hội, thách thức mới đối với phụ nữ, khiến vai trò kết nối, tập hợp và thúc đẩy hành động chung của ACWO ngày càng quan trọng. Vì vậy, ACWO cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường gắn kết giữa các tổ chức thành viên; phát huy vai trò, tiếng nói của phụ nữ trong xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.

Các đại biểu dự cuộc họp Hội đồng và Ban Lãnh đạo ACWO năm 2026. Ảnh: THANH HÀ

Theo chương trình, các hoạt động diễn ra trong hai ngày 4 và 5-11. Các đại biểu thực hiện thủ tục chấp thuận Mạng lưới Phụ nữ Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ACWO, mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ trong khu vực.

Các đại biểu cũng sẽ thông qua chức danh Chủ tịch và Ban Lãnh đạo ACWO nhiệm kỳ 2027-2028. Liên đoàn dự kiến chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên nhiệm kỳ này cho Hội đồng Quốc gia các Tổ chức Phụ nữ Indonesia (KOWANI).