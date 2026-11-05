Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Trung Quốc

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị trao đổi với đồng chí Từ Văn Quang. (Ảnh: QĐND)

Tiếp tục chương trình chuyến thăm Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đã đến thăm thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, một trong những địa phương đi đầu Trung Quốc về phát triển kinh tế và đổi mới sáng tạo.

Ngày 4/11, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị có cuộc làm việc với đồng chí Từ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh Chiết Giang. Đánh giá cao kết quả hợp tác tích cực giữa các địa phương của Việt Nam và Chiết Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành, địa phương Việt Nam mở rộng và tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất, cùng có lợi với Chiết Giang. Đồng chí đề nghị Chiết Giang tạo điều kiện nhập khẩu nhiều hơn nữa các mặt hàng nông, thủy sản chất lượng cao của Việt Nam, tận dụng tính bổ sung về cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của hai bên để mở rộng kim ngạch thương mại song phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và Đoàn đại biểu Đảng ta cũng đã thăm Nhà triển lãm quy hoạch đô thị Hàng Châu và khảo sát một số cơ sở, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc và Chiết Giang về chế tạo công nghệ cao, thương mại điện tử.