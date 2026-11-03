Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan Nghị viện và MTTQ Việt Nam

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Patrik Nacher cho biết kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 5,2 tỷ USD năm 2025 và dự kiến tiến gần 7 tỷ USD trong năm 2026. Ông đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Séc, với khoảng 39.000 người được ghi nhận là thành viên cộng đồng dân tộc thiểu số. Việc người Việt có đại diện trong Hội đồng các dân tộc thiểu số của Séc cùng các hoạt động văn hóa, thể thao đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Séc phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2025. Hợp tác song phương ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.

Bà Hà Thị Nga bày tỏ tin tưởng buổi làm việc sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, nhất là giữa MTTQ Việt Nam với các cơ quan có chức năng tương đồng của Hạ viện Séc. Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, MTTQ Việt Nam mong muốn trao đổi kinh nghiệm với phía Séc về công tác lập pháp, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị cử tri, giám sát và quản lý xã hội.

Bà Hà Thị Nga đề xuất hai bên nghiên cứu tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi chuyên đề theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã làm việc với đại diện Hạ viện Cộng hòa Séc nhằm trao đổi về quan hệ hợp tác song phương và thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan, tổ chức hai nước.

Đề cập cộng đồng người Việt tại Séc, bà Hà Thị Nga mong muốn Quốc hội và Chính phủ Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, làm việc, tuân thủ pháp luật sở tại và đóng góp cho quan hệ hai nước. Bà cũng đề nghị phía Séc xem xét mở lại hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam, xây dựng chính sách thị thực thuận lợi hơn và thúc đẩy kết nối hàng không giữa hai nước nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác kinh tế.

Trao đổi về các đề xuất trên, nghị sĩ Hạ viện Séc Denis Doksanský cho biết các nghị sĩ sẽ xem xét khả năng thúc đẩy mở hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam. Đối với việc tiếp nhận sinh viên, ông cho biết Ủy ban Đối ngoại Hạ viện sẽ làm việc với Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục nhằm xem xét tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Séc. Ông nhấn mạnh Việt Nam có vị trí chiến lược tại châu Á và Séc mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, coi đây là cầu nối với khu vực.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam cũng nêu một số kiến nghị liên quan đến cộng đồng người Việt. Theo Đại sứ, trong khoảng 39.000 người Việt được ghi nhận thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số tại Séc, một bộ phận đã mang quốc tịch Séc, số còn lại chủ yếu có giấy phép cư trú dài hạn. Đại sứ mong muốn chính quyền Séc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại nước này.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga làm việc tại Cộng hòa Séc.

Bên cạnh đó, Đại sứ đề nghị phía Séc nghiên cứu miễn thị thực cho người mang hộ chiếu công vụ Việt Nam nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi đoàn và giảm thủ tục hành chính.

Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết Đại sứ quán Việt Nam dự kiến làm việc với Bộ Nội vụ Séc ngày 11/11 để trao đổi về vấn đề này, trong bối cảnh Thủ tướng Andrej Babiš dự kiến thăm Việt Nam đầu tháng 12/2026 và chuyến thăm cá nhân của Chủ tịch Hạ viện Tomio Okamura dự kiến vào tháng 1/2027.